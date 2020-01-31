Бывший предправления Абсолют Банка купил долю в компании сына Якунина

Бывший предправления Абсолют Банка Андрей Дегтярев купил более 20% в люксембургской компании сына экс-президента РЖД Андрея Якунина. Компания самого Дегтярева Ales Capital уже управляет активами VIY Managers в России на $300 млн

Андрей Якунин (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Люксембургская VIY Managers Андрея Якунина, управляющая компания инвестиционных фондов, увеличила акционерный капитал на €197 тыс., следует из решения совета директоров компании, прошедшего в декабре 2019 года, с которым ознакомился РБК. Согласно протоколу, в ходе допэмиссии 21,3% акций VIY Managers выкупил гендиректор Ales Capital Андрей Дегтярев — инвестконсультант по российскому портфелю VIY.

Допэмиссия была проведена, чтобы включить Дегтярева в состав акционеров компании, сообщили в пресс-службе VIY Managers. «Для меня это возможность дополнительного личного развития в области международного управления активами», — подтвердил Дегтярев покупку доли в VIY Managers.

VIY Managers — управляющая компания британской VIY Managment, основанной в 2006 году сыном бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андреем Якуниным и Яиром Зивом. Сейчас в британском реестре компаний бенефициаром не менее 75% VIY Managment указан Якунин.

Сумму сделки Дегтярев не раскрыл. Источник РБК, знакомый с условиями сделки, уверяет, что она была равна номинальной цене выкупленных акций, то есть €68,6 тыс. В ходе допэмиссии акции также выкупили Якунин, Зив и Алексей Бутин, который курирует ИТ-департамент VIY Managers.