1. Торговля на инсайде

Ажиотаж на рынке и эмоциональные покупки вряд ли объясняют динамику стоимости акций «Сургутнефтегаза», говорит Бахтин. Резкий рост цены может быть связан с покупками со стороны крупных игроков, обладающих внутренней корпоративной информацией. «Естественно, частные и небольшие инвесторы покупали бумаги, есть влияние алгоритмической торговли, это все усиливало движение, но оно настолько сильное и продолжительное, что наверняка здесь есть драйвер в виде крупных корпоративных денег. Даже на тридцатиминутных интервалах были крупные покупки и высокие обороты», — отмечает инвестстратег «БКС Премьер».

«Рынок ведет себя так как будто «Сургутнефтегаз» собирается сделать что-то со своими накоплениями, например, приобрести какой-то нефтегазовый актив», — допускает старший аналитик по нефтегазовому сектору банка «Уралсиб» Алексей Кокин.

На счетах «Сургутнефтегаза» по итогам I полугодия 2019 года было почти 3 трлн руб. Но компания сильно недооценена, так как рынок не оценивал деньги, которые находились у него на балансе. «Весь кэш (наличные — РБК) на балансе был оценен фактически в ноль, как будто этих денег нет. Соответственно, любое действие с этой наличностью в плане инвестиций, пусть даже убыточных, должно положительно сказаться на акциях», — сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Даже если компания инвестирует в убыточный актив, который стоит в два раза меньше по сравнению с их инвестициями, половина этого кэша, так или иначе, должна быть заложена в оценку», — поясняет Полищук. Комментировать, какие предстоящие корпоративные события, могли спровоцировать рост бумаг «Сургутнефтегаза», он отказался.

2. Слухи о покупке доли в «ЛУКОЙЛе»

Рост бумаг «Сургутнефтегаза» поддерживается слухами на рынке и «проживет не далее понедельника», уверен Веревкин из «Алор Брокер». Один из таких слухов, что готовится некая сделка с ЛУКОЙЛом: и «Сургутнефтегаз» может получить в нем долю, знает эксперт. Подобная крупная сделка может обязать компанию провести выкуп акций, «и все надеются, что по хорошей цене», рассуждает он.

О том, что «Сургут» намерен приобрести долю в крупнейшей частной нефтяной компании России, в пятницу сообщило издание «Нефтегазовая вертикаль» со ссылкой на двух источников на фондовом рынке и собеседника из правительства. По его данным, речь идет о покупке доли крупнейшего совладельца и президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (владеет около 27% компании). Капитализация ЛУКОЙЛа по итогам торгов в пятницу составила 4,374 трлн руб., а стоимость доли Алекперова — около 1,2 трлн руб.

«Уже пару дней в связи с ростом акций «Сургутнефтегаза» на рынке ходят слухи о том, что компания покупает долю в ЛУКОЙЛе и о том, что глава и крупнейший совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алеперов специально для этого летал в Сургут, где находится штаб-квартира «Сургутнефтегаза», — сказал РБК источник, пообщавшийся с несколькими трейдерами.

Источник РБК в ЛУКОЙЛе опроверг информацию о поездке Алекперова в Сургут в последние две недели. «Он летал в Когалым и в Абу-Даби. О его общении там с [гендирктором «Сургутнефтегаза» Владимиром] Богдановым мне неизвестно. В Сургут он точно не летал», — заявил собеседник РБК. Позднее пресс-служба ЛУКОЙЛа официально опровергла появившуюся в СМИ информацию о продаже «Сургутнефтегазу» доли в компании. Представитель «Сургутнефтегаза» отказалась комментировать слухи.

3. Гипотетическое участие в IPO Saudi Aramco

Второй слух на рынке — что «Сургутнефтегаз» примет участие в IPO одного из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco, рассказывает Веревкин. «Базово у России и так очень много своих нефтяных возможностей, чтобы массивно инвестировать в Saudi Aramco. Тем не менее, действительно, у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе Российско-саудовского экономического форума в Эр-Рияде 14 октября. Это IPO, запланированное до конца года, может стать крупнейшим в истории: при размещении 2% акций компания может привлечь $40 млрд.

«Сургутнефтегаз», который придерживается консервативной финансовой политики, за всю свою историю сделал лишь одну крупную покуgку за рубежом — в 2006 году он приобрел долю в венгерской MOL. Но эта покупка была воспринята Венгрией в штыки, поэтому российской компании пришлось продать актив.

4. Надежда на buyback

Для компании с такими большими средствами на депозитах, как «Сургутнефтегаз», чья недооцененность на рынке является наиболее выраженной, такой рост цен на акции может объясняться либо необходимостью нарастить капитализацию накануне крупного самостоятельного поглощения, либо же компания готовит почву для того, чтобы реализовать один из своих пакетов, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Одна из версия такого сильного роста заключается в том, что «Сургут» планирует вслед за ЛУКОЙЛом, который с августа 2018 года проводил обратный выкуп собственных акций (buyback) на $3 млрд (и недавно объявил о его новом этапе), запустить собственную программу buyback, замечает Жарский. Правда, в случае с «Сургутнефтегазом» это какой-то неопределенный шаг — компания за несколько дней стала одной из самых дорогих, указывает эксперт. «Такой стремительный подъем для buyback, на наш взгляд, не совсем характерен», — замечает он.

«На рынке обсуждается, что «Сургутнефтегаз» выкупит акции у миноритариев и уйдет с биржи, став полностью частной компанией (private company)», — говорит источник РБК на фондовом рынке. В отличие от ЛУКОЙЛа, у «Сургутнефтегаза» очень непрозрачная структура собственности — она закольцованная, поэтому не известно, кто в действительности основные акционеры компании, кроме менеджмента, и сколько у нее миноритариев.

5. Игры спекулянтов

Октябрьский взлет котировок не первый для акций «Сургутнефтегаза». В конце августа стало известно, что нефтяная компания создала «дочку» ООО «Рион», заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30%, до 35,5 руб. за штуку. Глава компании Владимир Богданов назвал «домыслом» информацию о том, что «Рион» была создана для инвестиций в бумаги «Сургута»: «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже». По мнению Богданова, резкий рост акций компании в начале сентября был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже.

Точно также и в этот раз резкий скачок бумаг нефтяной компании может быть связан с действиями спекулянтов, которые приобрели определенные пакеты, вызвали рост котировок и теперь зарабатывают благодаря слухам о сделках с участием «Сургута» в ближайшее время, сказал РБК источник на фондовом рынке. «Если говорить о версии с активностью спекулянтов, то их действия, на наш взгляд, не могли оказать такого высокого эффекта — ни разу еще спекулянты не доводили стоимость бумаг компании до максимумов 2006 года», — возражает Жарский из Veta, предполагая, что рынок скоро узнает его реальную причину.

В среду, 24 октября, стало также известно, что аналитическое подразделение Сбербанка — Sberbank Investment Research — прекратило анализ «Сургутнефтегаза». В пресс-службе банка «Интерфаксу» сообщили, что это стандартная практика при подготовке аналитических отчетов. «В ситуации, когда требуется корректировка оценочных индикаторов по ценным бумагам эмитентов, подготовка аналитических отчетов приостанавливается до полного уточнения обстоятельств», — отметил представитель банка. Обычно инвестбанк приостанавливает анализ эмитента, если готовит какую-то сделку с его бумагами или участвует в привлечении для него финансирования, чтобы не было конфликта интересов, замечает аналитик другого крупного банка. Такая информация тоже может стать поводом для спекуляций на рынке, добавляет он.