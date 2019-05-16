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Бизнес ,  
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ЛУКОЙЛ подорожал почти на ₽200 млрд из-за решения уменьшить капитал
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал собранию акционеров принять решение о погашении 5% акций, выкупленных на бирже. На этих новостях капитализация компании выросла почти на те же 5%, превысив 3,92 трлн руб.
Фото: Martin Divisek / Bloomberg

Совет директоров ЛУКОЙЛа в четверг, 16 мая, рекомендовал годовому собранию, которое состоится через месяц, принять решение об уменьшении уставного капитала компании, погасив 35 млн из 750 млн ее акций, или около 4,7%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. На этих новостях бумаги ЛУКОЙЛа на Московской бирже подскочили на 4,6%, капитализация компании увеличилась примерно на 180 млрд руб. и достигла 3,92 трлн руб. (на 14.10 мск).

Речь идет о погашении акций, которые «дочка» ЛУКОЙЛа Lukoil Securities Limited скупала на бирже, в том числе в форме депозитарных расписок, в рамках программы обратного выкупа (buyback) с сентября 2018 года. Это программа рассчитана до конца 2022 года и предполагала выкуп бумаг на сумму до $3 млрд. Но затем компания решила ускориться и завершить выкуп уже в 2019 году, заявил 29 ноября первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын. «Исходя из того, сколько компания заработала в этом году, мы решили ускорить программу обратного выкупа», — пояснил он. По итогам 2018 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО выросла в полтора раза, до 619,2 млрд руб. (около $10 млрд).

По данным «Интерфакса», компания уже потратила на buyback более $2,5 млрд, приобретя 4,32% бумаг.

Погашение акций, выкупленных в ходе buyback, — это достаточно ожидаемая новость, сказал РБК аналитик АКРА Василий Танурков: представители ЛУКОЙЛа говорили что будут гасить такие акции и за счет этого будет увеличиваться размер дивидендов по бумагам, которые остаются в обращении. Помимо пропорционального роста дивидендов погашение акций — это хорошая новость, потому что оно позволит увеличить долю акций ЛУКОЙЛа, торгуемых на бирже (free-float), добавил эксперт. В результате обратного выкупа акций компании доля free-float сократилась, поэтому недавно был снижен вес бумаг ЛУКОЙЛа в индексе MSCI, что привело к падению котировок, заключил эксперт.

Крупнейшие акционеры ЛУКОЙЛа — президент компании Вагит Алекперов (владеет 26,06%) и его заместитель Леонид Федун (вместе с семьей контролирует 9,78%). После погашения 35 млн акций доли Алекперова и Федуна вырастут до 27,33% и 10,26% соответственно, подсчитал Танурков.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ЛУКОЙЛ, Алекперов
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