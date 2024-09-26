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Власти поддержали идею ФАС по контролю за ценами на куриные яйца

Минсельхоз и Минэк поддержали идею ФАС по контролю за ценами на куриные яйца
В августе Росптицесоюз заявил о росте наценки на яйца в условиях малых долгосрочных контрактов с торговыми сетями. ФАС предложил запретить сетям получать вознаграждения от поставщиков за реализацию определенного количества товара
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минсельхоз и Минэкономразвития поддержали новый механизм сдерживания цен на куриные яйца, предложенный ФАС, пишут «Известия». Согласно этой инициативе торговые сети не смогут брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара. Сейчас вознаграждение составляет до 5% от стоимости приобретенных яиц.

«По оценке министерства, данная мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке и в дальнейшем продукция птицеводства будет оставаться доступной для широкого круга потребителей, — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Документ относит яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко.

С конца 2023 года наблюдается снижение отпускных цен на яйца, к середине сентября стоимость яиц первой и второй категорий в среднем сократилась на 22,6 и 29,5%, до 73,2 и 58,6 руб., отметили вместе с тем в ведомстве. Такая динамика, заверили в министерстве, отражается на формировании розничных цен.

В 2023 году куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом в России: по данным Росстата, в декабре прошлого года их стоимость выросла в годовом выражении на 61,4%, притом что в целом продовольствие подорожало лишь на 1,5%. Резкий рост цен начался в октябре: тогда стоимость куриных яиц в рознице выросла в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. К концу февраля 2024-го в стране наметилась тенденция к снижению цен на яйца, докладывал премьер-министру Михаилу Мишустину глава ФАС Максим Шаскольский.

Это было связано с локальными проблемами у их производителей, рассказывала РБК президент X5 Group (владеет сетями «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. Птицеводы столкнулись с сокращением поголовья из-за вспышки птичьего гриппа, издержки производства выросли на фоне ослабления рубля, сложностей добавили нехватка и подорожание рабочей силы. «Петухи есть, а рук нет», — объясняла топ-менеджер. Источник в еще одной торговой сети связал повышение закупочных цен у поставщиков с превышением спроса над предложением.

Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Минсельхоз и Минпромторг для стабилизации цен еще прошлой осенью предлагали стимулировать птицеводов и торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку продукции. Такая мера позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице, поясняли в Минсельхозе.

В августе этого года Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) вновь заявил о росте торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Тогда же союз направил ФАС предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%. Вместе с тем Росптицесоюз отчитался о росте производства яиц в стране (до 2,3 млрд штук) и констатировал, что сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
куриные яйца ФАС Минэкономразвития Минсельхоз наценка
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