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Война санкций ,  
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Frank Media узнал о плане обмена доли ВТБ в Fortenova на акции «Яндекса»

Frank Media: ВТБ обсуждает обмен своей доли в Fortenova на акции «Яндекса»
Сюжет
Война санкций
До 2022 года Сбербанк и ВТБ были крупнейшими акционерами хорватского ритейлера — 43% и 7% акций соответственно. Сбер продал свою долю в ноябре. По данным Frank Media, ВТБ хочет обменять долю на акции «Янекса» зарубежных инвесторов
ВТБ VTBR ₽0,02554 +1,67% Купить
«Яндекс» YNDX ₽2 388 -0,41% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк ВТБ, контролирующий около 7% акций крупнейшего ритейлера на Балканах — Fortenova Grupa, обсуждает возможный обмен этой доли на акции «Яндекса». Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки.

По данным издания, сделка обсуждается несколько месяцев, а хорватские власти способствовали получению разрешений, чтобы провести ее: в том числе от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

Акции «Яндекса» Fortenova планировала купить у многочисленных западных инвесторов, в числе которых американских инвестбанков и хедж-фондов, описал схему один из источников. «После этого они бы обменивались на долю в самом ритейлере, а уже на ВТБ оставалось «втащить» долю в «Яндексе» на территорию России», — добавил он. По его информации, ВТБ договаривался о том, чтобы сделка прошла по номиналу бывшего долга.

Frank Media отмечает, что ВТБ получил долю в Fortenova в счет погашения долгов компании на €350 млн. Однако после начала военной операции на Украине российский банк попал под блокирующие санкции США и ЕС, после чего Fortenova запретила компаниям под санкциям владеть долей, свыше 50% акций. Совместная доля Сбербанка и ВТБ составляла 50,4%, они были крупнейшими акционерами компании. Сбербанк продал свою долю в 43% в ноябре прошлого года.

РБК обратился за комментарием в ВТБ.

Fortenova Group — одна из лидирующих компаний Балкан в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. В 2022 году компания получила консолидированную выручку в почти €4 млрд. Штаб-квартира Fortenova находится в Загребе (Хорватия).

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С весны 2022 года все сделки нерезидентов по продаже акций или долей в российских активах могут проводиться с разрешения специальной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Сделки обычно совершаются со значительным дисконтом, кроме того, покупатели западных активов оплачивают специальный взнос в российский бюджет. Официальных данных по объему таких сделок на российском рынке нет. По данным Центробанка, с марта 2022-го по март 2023 года, иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов.

При этом в ЦБ ранее призывали прекратить скупку российских активов у «недружественных» лиц, так как это ослабляет переговорную позицию страны в вопросе заблокированных активов. «Профучастники <…> своими действиями серьезным образом ослабляют переговорную позицию Российской Федерации и используют те лакуны в законодательстве, которые существуют. Нам кажется, это принципиально неправильным, и мы, конечно, всеми возможными способами будем с этим бороться», — говорил в сентябре первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ВТБ еще в прошлом году предлагал крупным европейским банкам обменяться активами — передать им свои «дочки» в Европе, бизнес которых оказался фактически заморожен из-за санкций, в обмен на получение контроля в российских структурах иностранных игроков. Глава банка Андрей Костин говорил, что такие сделки можно было бы совершить с группами UniCredit и Raiffeisen Bank International, поскольку их «дочки» — самые крупные банки с иностранным участием в России. По словам Костина, у западных игроков есть интерес к таким обменным сделкам, но они не могут получить разрешения от регуляторов в Европе.

Также Костин проявлял интерес к покупке доли в «Яндексе» после того, как компания решила разделить бизнес на российскую и международную части. По его словам, банк заинтересован в покупке доли в российском «Яндексе» в составе консорциума, однако финальное решение о его вхождении в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях.

Головная структура группы «Яндекс» Yandex N.V. сейчас поделена между семейным трастом сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (8,5%) и остальными сотрудниками компании (3,2%), прочие 87,6% находятся в свободном обращении. Траст Воложа — основной собственник голосующих акций (45,1%), еще 6,6% приходится на членов совета директоров, должностных лиц и сотрудников компании. Прошлым летом по решению Воложа его траст передал право голоса независимым членам совета директоров компании: траст голосует акциями только согласно их рекомендациям.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Юлия Кошкина
ВТБ Яндекс Акции санкции
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