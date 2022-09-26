«Коммерсантъ» узнал о резком сокращении производства метанола в России

Основным рынком сбыта российского метанола была Европа. Сейчас предприятия пытаются продавать метанол в Китай, но там цены на него упали из-за локдаунов. Эксперты прогнозируют стагнацию в отрасли в связи с поиском новых рынков

Производство метанола на заводе АО «Щекиноазот» в городе Щёкино, Тульская область (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В России начали останавливать или сокращать до минимума крупнейшие производители метанола — одного из первых переделов природного газа, узнала газета «Коммерсантъ». Проблемы возникли в том числе у «Томск Газпрома», «Щекиноазота», «Метафракса», а также «Томета». Всего метанол в стране производят девять компаний, его суммарный выпуск оценивается в 4,5 млн тонн в год, экспорт составляет около 2 млн тонн.

В 2022 году российские компании планировали активно увеличивать производство метанола. Однако уже в марте возникли проблемы с его сбытом, поскольку большая часть экспортного метанола поставляется в Европу. Формально этанол не попал под санкции, однако его отгружали через иностранные порты, главный — в Финляндии, а мощности порта в Усть-Луге по перевалке метанола ограничены.

Кроме того, в 2022 году начало снижаться и внутреннее потребление метанола.

«Сейчас компании стараются продать максимальные объемы в Китай даже по минимальной цене, чтобы не допустить полной остановки производства, так как мощности для хранения ограничены, а перезапуск производства — затратное мероприятие», — пишет газета, со ссылкой на источники. Но спрос в Китае упал из-за очередных локдаунов.

Издание отмечает, что ранее российские компании планировали активно увеличивать производство метанола. Около 1 млн тонн в год планировалось производить в рамках Находкинского завода минеральных удобрений, еще 1,7 млн тонн в год планировал выпускать «Еврохим» на своей площадке в Кингисеппе. Помимо этого завод по производству метанола на 1,8 млн тонн в Усть-Луге в 2023 году собирался запускать «Русхим», аналогичный проект на 1,7 млн тонн планировала Балтийская газохимическая компания.

На мировых рынках цена на метанол сейчас относительно низкая. Аналогичная ситуация, рассказали источники газеты, сложилась и на других рынках, в частности, в секторе сжиженных углеводородных газов. По прогнозам экспертов, строительство новых мощностей будет заморожено, а производство будет сохраняться на минимальном уровне до тех пор, пока не увеличится спрос на азиатских рынках.

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