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Порт Роттердама объявил о приостановке контейнерного сообщения с Россией

По данным порта, до 24 февраля товарооборот порта с Россией составлял около 13% от общего объема. Приостановку контейнерного сообщения с Москвой связали с логистическими сложностями из-за западных санкций
Порт Роттердама
Порт Роттердама (Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press)

Контейнерное сообщение из России через голландский порт Роттердам приостановлено на неопределенный срок, говорится в сообщении на его сайте.

В качестве причин приостановки контейнерного сообщения указаны «война на Украине» и санкции ЕС против Москвы. До 24 февраля товарооборот с Россией составлял около 13% от трафика в роттердамском порте. Москва в том числе обеспечивала поставки около 30% сырой нефти и 25% угля и СПГ, следует из сообщения.

Порт опубликовал диаграмму без точных процентных показателей, показывающую, что импорт российского угля и СПГ в июне сократился до минимумов. При этом импорт СПГ и угля из «альтернативных России источников» вырос, а объем перевалки нефтепродуктов снизился.

«Европа сильно зависит от российских энергоносителей, и текущая геополитическая ситуация делает Европу очень уязвимой», — подчеркнул генеральный директор порта Аллард Кастельейн.

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Фото:Yuriko Nakao / AFLO / Global Look Press

В начале апреля Евросоюз ввел санкции против России, включающие запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС и ограничения для российских и белорусских компаний на перевозку товаров по территории Евросоюза, в том числе на транзит.

Ранее заходить в свои порты российским судам запретили власти Канады, Норвегии, Румынии, Италии, Болгарии и США.

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В то же время министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен предупреждал, что из-за санкций и логистических трудностей европейские страны не могут гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия «дополнительных мер». По его словам, сегодня «на счету каждый кубометр газа».

В Кремле санкции называли незаконными и подчеркивали, что европейский страны пострадают от их эффекта гораздо больше, чем Россия. В то же время Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в конце апреля временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Аналогичные меры предприняла Федеральная таможенная служба.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
порт Роттердам Нидерланды санкции контейнер
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