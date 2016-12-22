«Магнит» откажется от гипермаркетов

Второй по объему выручки российский ретейлер «Магнит» принял решение отказаться от развития формата гипермаркетов. Об этом рассказала гендиректор «Магнита» Ольга Наумова на презентации инвесторам новой стратегии развития компании, передает корреспондент РБК с мероприятия в Москве.

На конец второго квартала 2018 году у «Магнита» было 244 гипермаркета. По словам Наумовой, семь из них занимают торговую площадь свыше 4,5–5 тыс. кв. м — такие точки будут переформатированы в торговые развлекательные центры. Вместо классических гипермаркетов в магазинах площадью 1–3 тыс. кв. м «Магнит» будет открывать супермаркеты формата «Семейный+», которые предполагают такое же предложение для клиента, что и супермаркет, а также дополнительные — зоны для дегустаций, shop-in-shop и другие. Параллельно «Магнит» начал тестировать ультрамалый формат, площадью 100–200 кв. м, «которые предполагают быстрые покупки и находятся близко к потребителю».

На конец первого полугодия 2018 года «Магнит» объединял 16 960 торговых точек: 12 503 «магазина у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов дрогери. Выручка компании составила 595 млрд руб., что на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

Основные цели, заложенные в новую стратегию «Магнита», это возвращение лидерства в продуктовом ретейле, рост рыночной капитализации и увеличение доли в корзине потребителей с 40 до 70%. Для формирования новой стратегии ретейлер привлек The Boston Consulting Group (BCG).

Ранее Ольга Наумова говорила в интервью РБК, что, формируя новую стратегию, «Магнит» хочет быть выбором для каждой российской семьи, а не только покупателей с низким и очень низким доходом. По ее словам, прежний «Магнит» «не очень отрабатывал «городских» потребителей среднего и выше среднего ценовых сегментов». По словам нового генерального директора, планировалось изменение ассортимента и каналов продаж с учетом изменившегося потребления

«Я вообще очень верю в омниканальность, — говорила Наумова. — В целый ряд e-commers-историй верю. В то, что нужно предлагать покупателю все целиком, одним кликом». По ее словам, зайдя в «Магнит», покупатель должен иметь возможность сразу получить товары, например, из «М.Видео».