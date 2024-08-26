«Норникель» прокомментировал введенные против «дочек» санкции
«Производственные и сбытовые компании группы (ПАО «ГМК «Норильский никель», ее Заполярный филиал и дочерние структуры, Кольская ГМК и ее «дочки») не были включены в санкционный список США от 23 августа 2024 года. В санкционный список попал ряд сервисных компаний группы. Менеджмент компании проводит оценку влияния введенных санкций», — сообщил в понедельник, 26 августа, представитель «Норникеля».
В пятницу, 23 августа, Минфин США объявил о расширении санкций против России, в новый список попали почти 400 физических и юридических лиц и организаций. Цель новых ограничений — подрыв цепочек поставок и финансовых каналов для военно-промышленного комплекса России.
Санкции относительно «Норникеля» коснулись его структур, в частности Норильского горно-металлургического комбината им. А.П.Звенягина, компаний «Норникель Сфера», «Норникель Спутник», «Норильскникельремонт» и др. Сразу после объявления, бумаги «Норникеля» (GMKN), а также других вошедших в список публичных компаний показывали снижение на бирже. В понедельник, 26 августа, торги акциями открылись ростом в пределах 2% по состоянию на 12:00 мск.
В числе других российских организаций, попавших под ограничения, — разработчики программных обеспечений для финансового сектора АТОЛ, «Диасофт» и Центр финансовых технологий (ЦФТ); структуры холдинга Evraz, в частности угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, Evraz Market.
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