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Война санкций ,  
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«Норникель» заявил, что санкции приведут к неустойчивым ценам

«Норникель»: санкции против российских металлов усугубят ценовую неустойчивость
Сюжет
Война санкций
«Норникель» считает, что ограничения США и Британии для никеля, алюминия и меди из России усугубят ценовую неустойчивость и повысят неопределенность в цепочке поставок. На Россию приходится около 9% мирового производства никеля
Норникель GMKN ₽158,78 -2,19% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Норникель» сожалеет о принятом США и Великобританией решении о запрете импорта никеля, алюминия и меди из России, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру, сообщил РБК представитель компании. По его словам, также повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок.

«12 апреля 2024 года США и Великобритания запретили своим гражданам и резидентам участвовать в глобальных биржевых операциях с российскими никелем, медью и алюминием. В результате металлы, произведенные в России после 13 апреля 2024 года, фактически не смогут торговаться на Лондонской (LME) и Чикагской (СME) биржах металлов», — рассказал собеседник РБК.

Представитель «Норникеля» напомнил, что США также запретили импорт металлов вслед за Великобританией, но ограничения не распространяются на продукцию, содержащую эти металлы, которая включена в новый продукт или существенно преобразована за пределами России.

Кремль посчитал новые санкции против металлов обоюдоострым оружием
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Москва считает антироссийские ограничения незаконными, неэффективными и требует их отмены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые британские и американские санкции против российских металлов обоюдоострым оружием, так как они будут бить по интересам тех, кто их вводит.

Из-за санкций LME и СME не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России. Те металлы, которые произведены до 13 апреля, могут размещаться британскими участниками LME по новым варрантам (ценная бумага, дает владельцу право на покупку инвестиционных инструментов на будущую дату по определенной цене) на авторизованных складах.

По подсчетам Минфина Великобритании, совместные действия Вашингтона и Лондона направлены на импорт металлов на общую сумму $40 млрд. На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. Bloomberg писал, что страна поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди.

По подсчетам LME, в марте 2024 года доля российского первичного алюминия в системе ее складов составляла более 91% (около 312 тыс. т). Доля для никеля составила 36%, а для меди — 62%.

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Теги
Георгий Смирнов, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
«Норникель» санкции против России цены
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