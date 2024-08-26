ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебники

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило второе дело в отношении издательства «Просвещение» по подозрению в завышении цен на учебники по истории, сообщили в пресс-службе ФАС.

«Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП», — говорится в сообщении.

ФАС назвала доминирующим положение «Просвещения» на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. Первое антимонополное дело было заведено в апреле из-за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

РБК направил запрос в издательство «Просвещение».

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