ФАС завела против крупнейшего издателя второе дело из-за цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило второе дело в отношении издательства «Просвещение» по подозрению в завышении цен на учебники по истории, сообщили в пресс-службе ФАС.
«Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП», — говорится в сообщении.
ФАС назвала доминирующим положение «Просвещения» на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. Первое антимонополное дело было заведено в апреле из-за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.
РБК направил запрос в издательство «Просвещение».
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