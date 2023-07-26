Danone списала российские активы на €200 млн

Компания заявила, что, хотя больше не контролирует бизнес в России, является его законным владельцем. Власти передали доли иностранцев в Danone Росимуществу, а «дочку» возглавил зампред правительства Чечни и племянник Кадырова

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Французская Danone с июля этого года перестанет учитывать результаты своего бизнеса в России, который власти передали под временное управление Росимуществу, говорится в отчете компании за первое полугодие.

С баланса французской компании будет списано около €200 млн ($221 млн). Еще около €500 млн ($553 млн) составит неденежная разница из-за пересчета курса рубля к евро. Danone заявила, что, хотя более не контролирует российский бизнес, считает себя его законным владельцем.

Несмотря на это, пишет Bloomberg, рост выручки компании превысил прогнозы аналитиков, а за год он составит 6%. Повышение цен компенсировало снижение объема реализованной продукции.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в «Данон Россия» (российской «дочке» Danone) во временное управление Росимущества. Это 83 млрд обыкновенных акций, которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих «Данон Трейд». Тогда же ведомству передали доли иностранцев в пивоваренной компании «Балтика». В апреле в соответствии с аналогичным указом под внешнее управление отошли акции «Юнипро», принадлежащие немецкой Uniper, и акции «Фортума», которыми владеет финская Fortum. Как заявили в Кремле, мера «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний».

Через два дня после указа Путина стало известно, что «Данон Россия» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. В региональном кабмине он начал работать с 2013 года, а в 2018–2020 годах был мэром Грозного.

Французская группа Danone работает в России с 1992 года, ее молочная продукция производится на 18 заводах в разных регионах страны. Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, компания говорила, что не собирается уходить из страны. Однако в октябре Danone начала процесс передачи контроля над бизнесом по производству свежих молочных и растительных продуктов, заявив, что это позволит предприятиям продолжать работу в будущем.