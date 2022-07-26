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Wintershall заявила, что «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика

Перебои и сокращение поставок газа разрушили доверие к России как к надежному поставщику, заявили в Wintershall Dea. В «Газпроме» причиной снижения прокачки называли задержку в передаче турбины после ремонта в Канаде
«Газпром» GAZP ₽192,89 +0,46% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

За последние недели «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика газа в Европу, заявил на пресс-конференции глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен, отвечая на вопрос РБК о ситуации.

Мерен отметил, что не хочет гадать, что побудило «Газпром» сократить поставки газа, и добавил, что Wintershall Dea как акционер «Северного потока-1» не знает реальных причин снижения прокачки по этому газопроводу.

«Что я могу сказать, так это то, что наблюдавшиеся последние пару недель сокращения и перебои в поставках «Газпрома» подорвали доверие к России как к надежному поставщику энергоносителей в Европу. Доверие, которое строилось десятилетиями. И я должен сказать, что это крайне удручающе», — заявил он.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Европе (Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом»), работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. Компании также принадлежит газотранспортный бизнес, включая 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»), она выступала одним из инвесторов строительства «Северного потока-2». В марте, после начала спецоперации России на Украине и банкротства проектной компании «Северного потока-2», немецкая компания объявила о списании €1 млрд инвестиций в этот проект.

«Газпром» объявил об отключении еще одной турбины «Северного потока»
Бизнес
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В середине июня «Газпром» снизил прокачку по «Северному потоку-1» в Германию со 167 млн до 67 млн куб. м в сутки. Причиной в компании назвали то, что немецкая Siemens не вернула ей из ремонта турбину.

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Турбину не вернули, поскольку Канада задержала ее после ремонта из-за санкций. Позже Оттава по просьбе Берлина согласилась передать агрегат России через Германию. Однако впоследствии «Газпром» заявил, что не получил от Siemens документы, которые говорили бы о том, что турбина выведена из-под санкций.

В начале этой недели российская компания сообщила, что все же получила документы, но они «не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы». В Siemens, в свою очередь, заявили, что необходимые для ввоза турбины документы не предоставил сам «Газпром». В Кремле подобные сообщения назвали не соответствующими действительности.

25 июля «Газпром» отключил еще одну турбину «Северного потока». Суточный объем прокачки газа был снижен с 67 млн до 33 млн куб. м.

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