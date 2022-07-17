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Премьер Польши предсказал дефицит угля

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий также признал, что бизнес не проявляет «волю» продавать населению уголь по льготным ценам в рамках программы, принятой государством
Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Польше в ближайшие недели и месяцы возникнут проблемы с наличием угля, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе встречи с жителями деревни Турово на западе страны, передает издание Dziennik.

«Потому что сегодня самая большая проблема в том, что угля нет совсем, нет достаточного количества экогорошка (каменный уголь мелкой фракции. — РБК)», — сказал он.

В последние годы Варшава закупала уголь в России, теперь польские госкомпании хотят заказывать его в Колумбии, Индонезии, странах по всему миру, сказал Моравецкий.

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Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

В начале июля в Польше приняли закон о льготных ценах на уголь для бытового потребления. Он предусматривает компенсации предпринимателям, которые продают частным лицам, кооперативам и жилищно-коммунальным хозяйствам уголь по средней розничной цене 2021 года — 996 злотых за тонну (около 11,6 тыс. руб.).

Участник встречи с Моравецким сообщил, что в его районе есть только один действующий склад, где продают уголь за 2,9 тыс. злотых за тонну (около 34,8 тыс. руб.). Польский премьер в ответ признал, что слышал об этой проблеме и в других частях страны, отметив, что у продавцов угля нет той «воли к сотрудничеству», которой власти от них ожидали.

В конце марта Польша, не дожидаясь коллективного решения Евросоюза, запретила поставки угля из России. Ограничения коснулись и частных лиц, которым власти пригрозили штрафами за ввоз угля для личного потребления. Полное эмбарго на российский уголь ЕС ввел 7 апреля в рамках пятого пакета санкций.

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Министерство энергетики России выражало сомнения, что Польша сможет оперативно заменить российский уголь. В 2021 году страна заняла восьмое место по объемам импорта угля из России с поставками около 7,8 млн т, указали в ведомстве. На энергетический уголь пришлось более 7,5 млн т, на коксующийся — 237,7 тыс. т.

В мае Польше разорвала контракт по поставкам газа из России. Договор действовал до конца 2022 года. До этого «Газпром» прекратил поставки, поскольку Варшава отказалась от схемы его оплаты в рублях.

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Теги
Кирилл Соколов
уголь дефицит Польша Матеуш Моравецкий
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