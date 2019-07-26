Бизнес , 26 июл, 12:53
0
СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу
Источники Reuters заявляют, что Москва подобным маневром хочет выиграть время для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену 10-летнему договору, заканчивающемуся в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами Москвы.
«Украина хочет заключить новую долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз», — сказал один из источников.
Представитель «Газпрома» отказался прокомментировать РБК эту публикацию.
Материал дополняется.