СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу

СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу

Источники Reuters заявляют, что Москва подобным маневром хочет выиграть время для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Фото: Patrick Hamilton / Bloomberg

Российские власти намерены заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа, которое придет на смену 10-летнему договору, заканчивающемуся в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами Москвы.

«Украина хочет заключить новую долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно для нас. Соглашение на один год будет в самый раз», — сказал один из источников.

Представитель «Газпрома» отказался прокомментировать РБК эту публикацию.

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