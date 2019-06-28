Миллер сравнил позицию Украины по газу с установкой телеги впереди лошади

Проведения предметных переговоров по газу между Москвой и Киевом можно ожидать, когда будет сформировано новое правительство Украины. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает корреспондент РБК.

«Украина должна подумать в первую очередь не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Каковы возможности так называемого реверса. С учетом обязательств или их отсутствия по наличию мощностей на границе России и Украины, будет интересная картина: будет ли возможность реверса из Европы обратно на Украину, или она значительно уменьшится, или ее вообще не будет», — рассуждает Миллер.

Глава «Газпрома» считает, что Украина должна определиться, по каким ценам она дальше собирается поставлять газ своим потребителям. «Если украинская сторона проявит интерес к покупке газа напрямую, цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже. Когда говорят, определитесь по какому законодательству, определитесь с объемами, это как поставить телегу впереди лошади», — заявил Миллер.

Украина до конца года, когда закончится контракт на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС, отметил он.

«Этот поезд уже ушел. Ему можно посмотреть только вслед. Мы готовы продлить действующий контракт на транзит. Этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — подытожил Миллер.