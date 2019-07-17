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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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Украинский кризис ,  
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Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.

Он отметил, что при таком раскладе Украина не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах. По словам Суслова, для правильной работы газотранспортной системы нужно, чтобы через нее проходили 45 млрд кубометров топлива.

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Экс-министр отметил, что сейчас Украине не хватает 10,5 млрд кубометров газа. «С 10 млрд кубов система работать не будет — трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу», — сказал Суслов, добавив, что в таком случае придется отключать предприятия и города, чтобы поддерживать давление в трубах.

По его мнению, украинские власти занимают в этом вопросе агрессивную позицию, которая толкает Россию и Евросоюз к тому, чтобы строить газопроводы в обход Украины.

5 июля глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что если к началу отопительного сезона в хранилищах компании не будет закачано 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы. Он отметил, что в этом случае «Украина, без преувеличения, замерзнет».

Теги: транзит газа, Украина
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