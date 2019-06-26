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Новый глава «Автодора» пообещал больше не переносить сроки ввода ЦКАД
Переносить сроки ввода ЦКАД больше не планируется, сообщил глава ведомства Вячеслав Петушенко. За срыв сроков и подорожание проекта госкомпанию критиковали президент Владимир Путин и Счетная палата
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вячеслав Петушенко, возглавивший «Автодор» в феврале 2019 года, после критики со стороны правительства и президента Владимира Путина пообещал больше не переносить сроки ввода Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы. «За последний год уже многие узлы расшиты, в том числе перевод лесов в категорию промышленности и транспорта (перевод придорожных участков в категорию земель промышленного использования. — РБК)», сказал он в интервью агентству «Прайм». ЦКАД должны сдать в середине 2021 года.

Но Петушенко признал, что сохраняются некоторые проблемы, связанные с реализацией проекта. «Есть вопросы, связанные с налогообложением переустраиваемых сетей [коммуникаций] и внесением изменений в налоговую базу. Мы подготовили решения по вопросу изменения градостроительных нормативов. Они уже одобрены двумя профильными вице-премьерами — Максимом Акимовым и Виталием Мутко — и сформированы в пакет предложений», — отметил чиновник. В пакет документов также войдут вопросы, связанные с регулированием ценообразования на строительные материалы, которые не корректировались с 2001 года.

В апреле стало известно, что из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб., до 333 млрд руб. Эти средства пойдут на возмещение концессионерам, такие выводы сделала Счетная палата по итогам очередной проверки проекта.

Прежнего гендиректора «Автодора» Сергея Кельбаха критиковали как раз за срыв сроков строительства ЦКАД. Серьезное отставание от графика и неоднократное увеличение стоимости работ привели к тому, что в октябре 2018 года Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить смету проекта, а также создать оперативный штаб для ликвидации допущенных отставаний и недопущения роста его стоимости в будущем.

Петушенко также заявил, что «Автодор» совместно с другими компаниями разработает и представит в правительство модель транспортного развития Южного федерального округа. «Совместно с коллегами просчитываем модель по всем видам транспорта для развития юга Краснодарского края и Черноморского побережья Кавказа. Речь идет о развитии всех видов транспорта и их взаимной увязке на территории Южного федерального округа. Речь идет о том, чтобы Черное море было доступным для отдыхающих», — сказал он. По мнению топ-менеджера, для этого от поселка Джубга и до границы с Абхазией нужно строить новую автомобильную и железную дорогу, и сейчас изучаются все возможные варианты. Но, как говорил вице-премьер Максим Акимов, до 2024 года этот проект даже не будет рассматриваться, напомнил глава «Автодора».

Автор: Галина Казакулова
Теги: ЦКАД, «Автодор»
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