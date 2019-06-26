Райффайзенбанк и Альфа-банк купят новые офисы для своих айтишников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,84 +0,24 EUR Бирж. 71,43 +0,13 Brent 65,32 +1,57% USD Нал. 63,40 62,46 EUR Нал. 72,11 71,14 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1371 -0,0025 BTC/USD Бирж. 12 505,00 +775,00 IMOEX 2 753,96 -0,31% RTSI 1 380,87 -0,45% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 25 июн, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 25 июн, 13:15
Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 09:11 Райффайзенбанк и Альфа-банк купят новые офисы для своих айтишников Бизнес, 09:00 Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66 Экономика, 08:58 Дорогие коллеги: зачем приучать работников платить друг другу — Bloomberg Pro, 08:44 Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс. Технологии и медиа, 08:43 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 08:40 Глава Росмолодежи допустил снижение возраста совершеннолетия Общество, 08:25 Жителям южных районов Японии порекомендовали эвакуироваться из-за ливней Общество, 08:21 Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти Общество, 08:07 Альфа-банк переведет 20% отделений на обслуживание без паспорта Финансы, 08:00 В Новосибирске на улице застрелили мужчину Общество, 07:54 СМИ узнали о планах разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ Общество, 07:35 В конгрессе предложили запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения Политика, 07:05 Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк Финансы, 07:00
Бизнес ,  
0 
Райффайзенбанк и Альфа-банк купят новые офисы для своих айтишников
Райффайзенбанк и Альфа-банк ведут переговоры о покупке бизнес-центров в Нагатинской пойме. Оба банка владеют офисами здесь, но быстрорастущие цифровые подразделения требуют расширения. Цена — 3–5 млрд руб. для каждого
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Райффайзенбанк и Альфа-банк ведут переговоры о расширении офисных площадей в западной части Нагатинской поймы на проспекте Андропова — на бывшей территории завода им. Лихачева (ЗИЛ), рассказали РБК три источника в брокерских компаниях рынка недвижимости. Оба банка уже владеют бизнес-центрами в этом районе, в проекте Nagatino I-Land компании «Лидер-Инвест», но хотят докупить офисы или построить новые для размещения своих растущих ИТ-подразделений, поясняют собеседники РБК.

В Райффайзенбанке, Альфа-банке и «Лидер-Инвесте» отказались от комментариев.

Банковский полуостров

Проект Nagatino I-Land (первоначально — «Нагатино-ЗИЛ») развивается на участке площадью 32 га. Построены семь офисных зданий общей площадью почти 200 тыс. кв. м, большинство из них продано конечным пользователям. Также в проекте два многоэтажных паркинга общей площадью 45 тыс. кв. м. Всего в Нагатино было запланировано 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, но часть офисной застройки было решено сократить в пользу жилья.

Девелопер проекта — компания «Московский бизнес-инкубатор», в 2013 году совладельцем проекта стал «Лидер-Инвест» и постепенно довел долю в нем до 100%. «Лидер-Инвест» принадлежит девелоперской группе «Эталон» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Самый крупный акционер «Эталона» также АФК «Система», корпорации принадлежит 25% девелопера.

Крупнейшими арендаторами и владельцами площадей в проекте Nagatino I-Land стали банки. В 2008 году немецкий LBBW (Landesbank Baden-Württemberg, федеральный банк земли Баден-Вюртемберг) договорился, что выкупит строящееся здание бизнес-центра «Лейбниц». Сейчас это «Немецкий центр» площадью 22 тыс. кв. м. В 2011-м около 12 тыс. кв. м купил в БЦ «Исаак Ньютон» ЮниКредит Банк для размещения операционного подразделения (бэк-офиса).

Райффайзенбанк и Альфа-банк купили себе по бизнес-центру в проекте в 2012 году также для размещения своих бэк-офисов. В мае Райффайзенбанк выбрал бизнес-центр «Менгер» площадью 24,9 тыс. кв. м. Через месяц Альфа-банк купил бизнес-центр «Паскаль» площадью 23 тыс. кв. м.

Построить новый или купить готовый

Чтобы расшириться в Нагатинской пойме, Райффайзенбанк ведет переговоры с компанией «Лидер-Инвест» о строительстве бизнес-центра для банка в проекте Nagatino I-Land, рассказали РБК источники на рынке коммерческой недвижимости. По их сведениям, переговоры находятся в продвинутой стадии.

По данным брокеров, планируется строительство нового бизнес-центра по схеме built-to-suit — то есть «Лидер-Инвест» построит новое здание, а банк будет поэтапно финансировать строительство и станет собственником.

Речь идет о строительстве 20–30 тыс. кв. м, уточняют собеседники РБК. Альфа-банк также рассматривает строительство аналогичных площадей по этой схеме, говорят три брокера. Один из них утверждает, что банки могут разместиться в одном здании и ведут совместные переговоры. Два других настаивают, что запросы Райффайзенбанка и Альфа-банка не связаны между собой.

По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, при новом строительстве бизнес-центры могут обойтись банкам в 160 тыс. руб. за квадратный метр; руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова дает оценку 170–180 тыс. руб. То есть покупка нового бизнес-центра площадью 20–30 тыс. кв. м обойдется в 3,2–5,4 млрд руб.

Альфа-банк, по данным двух источников РБК, как альтернативу новому строительству рассматривает покупку готового бизнес-центра в Нагатино и, в частности, ведет переговоры о покупке бизнес-центра «Немецкий центр». Это здание принадлежит ООО «Немецкий центр промышленности и торговли», дочерней компании немецкого банка LBBW. В «Немецком центре промышленности и торговли» и LBBW отказались от комментариев.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость этого бизнес-центра в 2,5–3 млрд руб., то есть 114–136 тыс. руб. за квадратный метр. Это примерно соответствует ценам прошлого года, когда МТС (контролируется АФК «Система») купила БЦ «Декарт» в составе Nagatino I-Land за 4,2 млрд руб. (136 тыс. руб. за квадратный метр общей площади). Елена Денисова оценивает готовый бизнес-центр выше — в 220 тыс. руб. за квадратный метр. При такой оценке стоимость «Немецкого центра» составит 4,8 млрд руб.

Цифровые банки

По данным CBRE, в прошлом году именно финансовый сектор был самым активным на офисном рынке Москвы. Финансисты купили и арендовали 257 тыс. кв. м, что составляет 18% от общего объема сделок. Непосредственно на банки пришлось 229,5 тыс. кв. м, или 16% от общего объема новых сделок в офисном сегменте. По результатам первого квартала 2019-го сектор сохранил лидерство: финансисты заняли 41,3 тыс. кв. м (17%), в том числе банки — 39,2 тыс. кв. м офисов (16%). Тенденция продолжилась и во втором квартале. В июне группа «Тинькофф» договорилась с девелоперской компанией Wainbridge о строительстве штаб-квартиры площадью 68 тыс. кв. м, построенный бизнес-центр группа планирует арендовать.

Главной причиной высокой активности банков Елена Денисова называет цифровизацию банковского сектора. «Сейчас происходит эффект снежного кома. Все вдруг осознали, что нужно это делать, и побежали за новыми специалистами и, соответственно, за новыми площадями», — говорит Денисова.

Банки действительно стараются отойти только от оказания финансовых услуг и входить в новые ниши, становиться вертикально интегрированными платформами, рассуждает Андрей Лукашев. «Для этого нужна свежая кровь, в том числе программисты для разработки приложений и систем, повышающих эффективность», — поясняет Лукашев.

Об этом говорят и в самих банках. Например, председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком, охарактеризовав это понятие как отсталое. «Мы не только банк, мы много другого в мощной, быстрорастущей экосистеме», — пояснял он в письме работникам группы. Глава Сбербанка Герман Греф также говорил, что «для экосистемы, в которую уже сегодня входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», стоит отбросить приставку «банк». В этом году Сбербанк зарегистрировал торговый знак «Сбер».

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Райффайзенбанк, Альфа-банк, АФК «Система»
Материалы по теме
Евтушенков откажется от партнерства с ЛСР по застройке 100 га на ЗИЛе
Бизнес
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес
Альфа-банк подал пять исков против Хотина
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter