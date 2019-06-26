Райффайзенбанк и Альфа-банк купят новые офисы для своих айтишников

Райффайзенбанк и Альфа-банк ведут переговоры о покупке бизнес-центров в Нагатинской пойме. Оба банка владеют офисами здесь, но быстрорастущие цифровые подразделения требуют расширения. Цена — 3–5 млрд руб. для каждого

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Райффайзенбанк и Альфа-банк ведут переговоры о расширении офисных площадей в западной части Нагатинской поймы на проспекте Андропова — на бывшей территории завода им. Лихачева (ЗИЛ), рассказали РБК три источника в брокерских компаниях рынка недвижимости. Оба банка уже владеют бизнес-центрами в этом районе, в проекте Nagatino I-Land компании «Лидер-Инвест», но хотят докупить офисы или построить новые для размещения своих растущих ИТ-подразделений, поясняют собеседники РБК.

В Райффайзенбанке, Альфа-банке и «Лидер-Инвесте» отказались от комментариев.

Банковский полуостров Проект Nagatino I-Land (первоначально — «Нагатино-ЗИЛ») развивается на участке площадью 32 га. Построены семь офисных зданий общей площадью почти 200 тыс. кв. м, большинство из них продано конечным пользователям. Также в проекте два многоэтажных паркинга общей площадью 45 тыс. кв. м. Всего в Нагатино было запланировано 1 млн кв. м коммерческой недвижимости, но часть офисной застройки было решено сократить в пользу жилья. Девелопер проекта — компания «Московский бизнес-инкубатор», в 2013 году совладельцем проекта стал «Лидер-Инвест» и постепенно довел долю в нем до 100%. «Лидер-Инвест» принадлежит девелоперской группе «Эталон» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Самый крупный акционер «Эталона» также АФК «Система», корпорации принадлежит 25% девелопера. Крупнейшими арендаторами и владельцами площадей в проекте Nagatino I-Land стали банки. В 2008 году немецкий LBBW (Landesbank Baden-Württemberg, федеральный банк земли Баден-Вюртемберг) договорился, что выкупит строящееся здание бизнес-центра «Лейбниц». Сейчас это «Немецкий центр» площадью 22 тыс. кв. м. В 2011-м около 12 тыс. кв. м купил в БЦ «Исаак Ньютон» ЮниКредит Банк для размещения операционного подразделения (бэк-офиса). Райффайзенбанк и Альфа-банк купили себе по бизнес-центру в проекте в 2012 году также для размещения своих бэк-офисов. В мае Райффайзенбанк выбрал бизнес-центр «Менгер» площадью 24,9 тыс. кв. м. Через месяц Альфа-банк купил бизнес-центр «Паскаль» площадью 23 тыс. кв. м.

Построить новый или купить готовый

Чтобы расшириться в Нагатинской пойме, Райффайзенбанк ведет переговоры с компанией «Лидер-Инвест» о строительстве бизнес-центра для банка в проекте Nagatino I-Land, рассказали РБК источники на рынке коммерческой недвижимости. По их сведениям, переговоры находятся в продвинутой стадии.

По данным брокеров, планируется строительство нового бизнес-центра по схеме built-to-suit — то есть «Лидер-Инвест» построит новое здание, а банк будет поэтапно финансировать строительство и станет собственником.

Речь идет о строительстве 20–30 тыс. кв. м, уточняют собеседники РБК. Альфа-банк также рассматривает строительство аналогичных площадей по этой схеме, говорят три брокера. Один из них утверждает, что банки могут разместиться в одном здании и ведут совместные переговоры. Два других настаивают, что запросы Райффайзенбанка и Альфа-банка не связаны между собой.

По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, при новом строительстве бизнес-центры могут обойтись банкам в 160 тыс. руб. за квадратный метр; руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова дает оценку 170–180 тыс. руб. То есть покупка нового бизнес-центра площадью 20–30 тыс. кв. м обойдется в 3,2–5,4 млрд руб.

Альфа-банк, по данным двух источников РБК, как альтернативу новому строительству рассматривает покупку готового бизнес-центра в Нагатино и, в частности, ведет переговоры о покупке бизнес-центра «Немецкий центр». Это здание принадлежит ООО «Немецкий центр промышленности и торговли», дочерней компании немецкого банка LBBW. В «Немецком центре промышленности и торговли» и LBBW отказались от комментариев.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость этого бизнес-центра в 2,5–3 млрд руб., то есть 114–136 тыс. руб. за квадратный метр. Это примерно соответствует ценам прошлого года, когда МТС (контролируется АФК «Система») купила БЦ «Декарт» в составе Nagatino I-Land за 4,2 млрд руб. (136 тыс. руб. за квадратный метр общей площади). Елена Денисова оценивает готовый бизнес-центр выше — в 220 тыс. руб. за квадратный метр. При такой оценке стоимость «Немецкого центра» составит 4,8 млрд руб.

Цифровые банки

По данным CBRE, в прошлом году именно финансовый сектор был самым активным на офисном рынке Москвы. Финансисты купили и арендовали 257 тыс. кв. м, что составляет 18% от общего объема сделок. Непосредственно на банки пришлось 229,5 тыс. кв. м, или 16% от общего объема новых сделок в офисном сегменте. По результатам первого квартала 2019-го сектор сохранил лидерство: финансисты заняли 41,3 тыс. кв. м (17%), в том числе банки — 39,2 тыс. кв. м офисов (16%). Тенденция продолжилась и во втором квартале. В июне группа «Тинькофф» договорилась с девелоперской компанией Wainbridge о строительстве штаб-квартиры площадью 68 тыс. кв. м, построенный бизнес-центр группа планирует арендовать.

Главной причиной высокой активности банков Елена Денисова называет цифровизацию банковского сектора. «Сейчас происходит эффект снежного кома. Все вдруг осознали, что нужно это делать, и побежали за новыми специалистами и, соответственно, за новыми площадями», — говорит Денисова.

Банки действительно стараются отойти только от оказания финансовых услуг и входить в новые ниши, становиться вертикально интегрированными платформами, рассуждает Андрей Лукашев. «Для этого нужна свежая кровь, в том числе программисты для разработки приложений и систем, повышающих эффективность», — поясняет Лукашев.