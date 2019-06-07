Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб.

Девелоперская компания Wainbridge построит новый бизнес-центр на берегу канала имени Москвы в столице, а «Группа Тинькофф» в 2022 году возьмет часть помещений в долгосрочную аренду. Соглашение о намерениях стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Строительство офисного центра «Акватория» обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Ранее в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ Олег Тиньков заявил, что его компания «строит новый офис за 12 млрд руб.». Говорил Тиньков о сумме инвестиций или стоимости аренды, в пресс-службе Тинькофф Банка РБК пояснить отказались.

Ожидается, что новая штаб-квартира займет на территории бизнес-центра более 68 000 кв. м, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 000 кв. м. Таким образом, сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года.

Ранее о том, что структура «Группы Тинькофф», TCS Group Holding, договорилась об аренде части строящегося бизнес-центра, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, срок договора аренды составит 10 лет с возможностью продления. В апреле газета сообщала, что в «Тинькофф» рассматривали различные варианты — от аренды и покупки площадей в различных готовых бизнес-центрах до строительства здания под ключ.