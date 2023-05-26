Перевозившая российскую нефть компания потеряет сертификацию 21 судна

Британская фирма Lloyd's Register отзовет сертификацию судов индийской компании Gatik, которая перевозила российскую нефть и подозревается в нарушении санкций. Ранее часть ее танкеров лишились страховки Американского клуба

Фото: P. Royer / Global Look Press

Индийская компания Gatik Ship Management с 3 июня лишится сертификации 21 судна от британской фирмы Lloyd's Register, сообщает Reuters со ссылкой на информацию от сертификационной компании.

«Lloyd's Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — сказано в заявлении.

Lloyd's Register предоставляют услуги по сертификации и проверке мореходных качеств судов, что «жизненно важно для обеспечения страхования и входа в порты», отмечает Reuters. У Gatik есть еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass).

Как отмечает агентство, недавно Gatik также пришлось поменять флаги на 36 своих судах, поскольку Международный судовой реестр Сент-Китс и Невис снял с них свои. Всего, по данным Bloomberg, под управлением Gatik около 50 танкеров.

Кроме того, компания, сообщал Bloomberg, лишилась страховки для 34 своих судов от Американского клуба, который входит в Международную группу клубов взаимного страхования (P&I Clubs), из-за нарушения санкций. Такая страховка важна при заходе судов в порты и при проходе проливов. Источник агентства рассказал, что это было связано с намерением Gatik перевозить нефть выше установленной G7 предельной цены для российской нефти — $60 за баррель.



Потолок цен действует с прошлого декабря. В минувшем феврале также вступили в силу ценовые лимиты на российские нефтепродукты — $100 за баррель за те, что торгуются с наценкой по отношению к сырой нефти (дизель), и $45 за баррель за те, что продаются с дисконтом (мазут). Если цена будет выше указанных, то компаниям из стран G7 нельзя оказывать услуги по страхованию, финансированию перевозок и так далее.

Россия в ответ на введение Западом потолка цен запретила поставки своих нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».