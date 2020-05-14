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Бизнес ,  
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Мусорный оператор Игоря Чайки заявил о кассовых разрывах из-за неплатежей

Замглавы компании «Хартия» заявил, что тариф в настоящий момент покрывает лишь фактические расходы и оператор вынужден прибегать к услугам банков для покрытия кассовых разрывов
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Падение доходов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что коммерческая деятельность по вывозу мусора перестала приносить прибыль. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента РБК, первый заместитель генерального директора компании «Хартия» (мусорный оператор бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки) Михаил Минчаков.

По его словам, принятый до начала эпидемии тариф на вывоз отходов и ранее обеспечивал рентабельность работы на уровне 2%, а после падения доходов она стала отрицательной. Замглавы «Хартии» напомнил, что ранее правительство решило не наказывать россиян пенями за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

«Учитывая выпадение 25–26% доходов в период пандемии, рентабельность сейчас — минус 24%. Тариф в настоящий момент покрывает лишь фактические расходы на транспортировку, обезвреживание и захоронение [мусора]. На данном этапе при недособираемости платежей [населения и бизнеса] компания прибегает к услугам банков для покрытия кассовых разрывов», — пояснил Минчаков.

Он также отметил, что «Хартия» направила заявки на предоставление поддержки из региональных и федерального бюджетов. «В настоящий момент Московской областью прорабатывается вопрос в части выдачи «Хартии» займов до момента получения федеральной субсидии», — заявил он. «В остальных регионах решения не принято», — уточнили РБК в пресс-службе «Хартии».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента ЖКХ Московской области.

Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах
Бизнес
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Кассовый разрыв превысил 700 млн руб. Эти меры поддержки нам как никогда актуальны. Мы ожидаем получения субсидий на покрытие кассового разрыва», — сказал Минчаков.

Ситуация из-за эпидемии коронавируса серьезно повлияла на экономические показатели деятельности подмосковного регионального оператора «РТ-Инвест», сообщил РБК представитель компании. «Одновременно со значительным ростом объема вывоза отходов и возросшей нагрузкой на все подразделения компании в трех кластерах Московской области (Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском) собираемость платежей за услугу «Обращение с ТКО» упала на 16–18%. Снижение платежной дисциплины зафиксировано во всех категориях потребителей — как среди физических, так и юридических лиц. Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным. Просроченная дебиторская задолженность составляет около 3 млрд руб.», — сказал он. «Рентабельность колеблется, прибыль едва покрывает затраты и стремится к нулю», — добавил он.

В апреле председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил правила выделения из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, призванных обеспечить непрерывную работу мусорных операторов в регионах, а также распределение выделенных средств. В общей сложности планируется выделить 8,977 млрд руб. Федеральный бюджет будет субсидировать регионы, а их власти — действующих на их территории операторов, выделяя тем в течение трех месяцев 20% расчетной необходимой валовой выручки. Субсидии предписано распределять между всеми действующими в регионе операторами так, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с ТКО, составляла не менее 90%.

Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В мае Роспотребнадзор указал на необходимость приостановить до конца эпидемии раздельный сбор мусора, так как он создает дополнительные риски заражения.

«Хартия» оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Северо-Восточном и Восточном административных округах Москвы и Ногинской зоне Московской области, а также на территориях Ярославской области, Тулы и ряда районов Тульской и Владимирской областей. Общее число жителей, обслуживаемых ООО «Хартия», — более 6,8 млн человек.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: мусор, оператор
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