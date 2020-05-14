Мусорный оператор Игоря Чайки заявил о кассовых разрывах из-за неплатежей

Замглавы компании «Хартия» заявил, что тариф в настоящий момент покрывает лишь фактические расходы и оператор вынужден прибегать к услугам банков для покрытия кассовых разрывов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Падение доходов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что коммерческая деятельность по вывозу мусора перестала приносить прибыль. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента РБК, первый заместитель генерального директора компании «Хартия» (мусорный оператор бизнесмена и сына полпреда президента на Северном Кавказе Игоря Чайки) Михаил Минчаков.

По его словам, принятый до начала эпидемии тариф на вывоз отходов и ранее обеспечивал рентабельность работы на уровне 2%, а после падения доходов она стала отрицательной. Замглавы «Хартии» напомнил, что ранее правительство решило не наказывать россиян пенями за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

«Учитывая выпадение 25–26% доходов в период пандемии, рентабельность сейчас — минус 24%. Тариф в настоящий момент покрывает лишь фактические расходы на транспортировку, обезвреживание и захоронение [мусора]. На данном этапе при недособираемости платежей [населения и бизнеса] компания прибегает к услугам банков для покрытия кассовых разрывов», — пояснил Минчаков.

Он также отметил, что «Хартия» направила заявки на предоставление поддержки из региональных и федерального бюджетов. «В настоящий момент Московской областью прорабатывается вопрос в части выдачи «Хартии» займов до момента получения федеральной субсидии», — заявил он. «В остальных регионах решения не принято», — уточнили РБК в пресс-службе «Хартии».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента ЖКХ Московской области.