ФАС завела антимонопольное дело на Сбербанк из-за рекламы вклада

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада, которая транслировалась на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в своем телеграм-канале.

Причиной претензий стала реклама, которая распространялась в эфире телеканала «Петербург — 5 канал». Крупным шрифтом в ней указывалась информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых.

При этом данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, были написаны в поясняющей сноске шрифтом, трудным для восприятия. Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.

ФАС заподозрила Сбербанк в нарушении закона о рекламе. «В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — предупредила служба.

Ведомство напомнило, что в феврале завело дело в отношении Сбербанка из-за аналогичной рекламы другого вклада — с процентной ставкой 12% годовых. В мае 2023 года ФАС оштрафовала банк на 600 тыс. руб. за рекламу кредита: крупным шрифтом в ней указывалась привлекательная для потребителей информация о процентной ставке от 4,9%, а «трудным для восприятия» были написаны иные условия, влияющие на стоимость займа.

В России осенью 2023 года вступил запрет банкам и микрофинансовым организациям оповещать в рекламе только о привлекательных процентных ставках. Теперь кредитные организации обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку. Это касается и текстовых сообщений, и остальной рекламы.