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Fortum заявила, что не получала данных об указе Путина по своим активам

Fortum: мы не получали подтверждений о введении временного управления активами в России
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что не получала официального подтверждения от российских властей о введении временного управления в их организациях. Об этом говорится в заявлении компании.

«Текущее понимание Fortum заключается в том, что новый указ не влияет на право собственности на активы и компании в России. Однако остается неясным, как это повлияет на деятельность Fortum в России или на текущий процесс продажи активов», — говорится в заявлении Fortum. В компании добавили, что изучают ситуацию.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Согласно нему, при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление Росимуществом. Ведомство будет осуществлять полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

В перечне изъятого имущества указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

В мае 2022 года энергетическая компания Fortum заявила, что уходит из России и ищет покупателя на бизнес. Cтоимость активов Fortum в России по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла €1,7 млрд.

На сайте Fortum говорится, что компания производит электрическую и тепловую энергию на семи тепловых электростанциях, расположенных в Челябинской и Тюменской областях. Помимо этого в структуру Fortum также входят объекты возобновляемой энергетики в Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан.

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