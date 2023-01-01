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В России подняли минимальные цены на крепкий алкоголь

В России минимальная цена пол-литра водки выросла до 281 руб., а конъяка — до 517 руб
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минимальная цена пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% теперь составляет 375 руб. для бренди и других напитков из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллята и 517 руб. для коньяка. Это следует из соответствующего приказа Министерства финансов.

Минимальная закупочная цена бренди и алкоголя из винного дистиллята достигла 289 руб. за пол-литровую бутылку, а коньяк у производителя можно закупать по стоимости не ниже 397 руб.

Пол-литровую бутылку водки в магазине теперь можно купить по цене не ниже 281 руб. Минимальная закупочная цена водки теперь составляет 229 руб.

С прошлого января минимальная розничная цена бутылки водки составляла 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожал до 480 руб., а минимальная розничная цена бренди выросла до 348 руб.

Минфин, предлагая увеличить цены на крепкий алкоголь, называл в пояснительной записке к приказу следующие причины:

  • повышение ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 руб. за 1 л безводного этилового спирта;
  • уровень инфляции;
  • рост затрат на производство алкогольной продукции (коммунальные услуги, оплата труда, рост цен на компоненты).
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В документе была заложена инфляция в размере 5,5% «согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России». Президент Владимир Путин допускал, что по итогам этого года инфляция может составить 12,2%, а по итогам первого квартала 2023-го «где-то к 5% может подойти, а может быть, и ниже».

В конце октября в Центробанке подсчитали, что показатель инфляции по итогам уходящего года составит 12–13%. Месяцем ранее регулятор приводил чуть более оптимистичный прогноз, согласно которому цены должны были вырасти на 11–13%.

Теги
алкоголь повышение цен минимальная розничная цена Минфин
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