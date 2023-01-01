В России подняли минимальные цены на крепкий алкоголь
Минимальная цена пол-литровой бутылки алкоголя крепостью свыше 28% теперь составляет 375 руб. для бренди и других напитков из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллята и 517 руб. для коньяка. Это следует из соответствующего приказа Министерства финансов.
Минимальная закупочная цена бренди и алкоголя из винного дистиллята достигла 289 руб. за пол-литровую бутылку, а коньяк у производителя можно закупать по стоимости не ниже 397 руб.
Пол-литровую бутылку водки в магазине теперь можно купить по цене не ниже 281 руб. Минимальная закупочная цена водки теперь составляет 229 руб.
С прошлого января минимальная розничная цена бутылки водки составляла 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожал до 480 руб., а минимальная розничная цена бренди выросла до 348 руб.
Минфин, предлагая увеличить цены на крепкий алкоголь, называл в пояснительной записке к приказу следующие причины:
- повышение ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 руб. за 1 л безводного этилового спирта;
- уровень инфляции;
- рост затрат на производство алкогольной продукции (коммунальные услуги, оплата труда, рост цен на компоненты).
В документе была заложена инфляция в размере 5,5% «согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России». Президент Владимир Путин допускал, что по итогам этого года инфляция может составить 12,2%, а по итогам первого квартала 2023-го «где-то к 5% может подойти, а может быть, и ниже».
В конце октября в Центробанке подсчитали, что показатель инфляции по итогам уходящего года составит 12–13%. Месяцем ранее регулятор приводил чуть более оптимистичный прогноз, согласно которому цены должны были вырасти на 11–13%.