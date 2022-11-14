Компания Тарико перенесла розлив шотландского виски в Подмосковье

На фоне санкций «Руст», производитель шотландского виски Darrow, перенес розлив из Шотландии в Подмосковье, а производитель коньяка «Старый Кенигсберг» мог перейти на грузинский дистиллят вместо французского

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Торговые ограничения после введения антироссийских санкций вынудили производителей спиртных напитков оптимизировать производство и локализовать его в России, пишет «Коммерсантъ».

Так, группа компаний «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и другие) Рустама Тарико приняла решение о переносе розлива виски Darrow из Шотландии в Московскую область, о чем свидетельствуют данные Росаккредитации.

Компания «Парламент Продакшн», которая входит в группу, задекларировала дистиллят шотландского виски, поставляемый британской Glen Turner Company Ltd., и получила декларацию соответствия на выпуск Darrow на подмосковном заводе.

В «Руст» сообщили изданию, что не смогли продолжить поставки виски шотландской вискокурни Ian Macleod Distillers (IMD) на российский рынок по объективным причинам. Группа заверила, что «Парламент Продакшн» способен удовлетворить спрос на виски в России.

ГК «Руст» запустила производство первого собственного виски Darrow в сентябре 2019 года. Он выпускался по контракту на мощностях шотландской вискокурни Ian Macleod Distillers (IMD), организующей полный цикл производства — от выдерживания спиртов до создания купажа и розлива. Для производства Darrow используются солодовые спирты из шотландских регионов Хайленд, Спейсайд и Лоуленд, выдержанные не менее шести лет, писали «Ведомости».

По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, виски, розлитый на российской площадке из импортных спиртов, не должен отличаться по вкусу от выпущенного за рубежом при правильной организации производства.

Бренд Darrow известен покупателям, и дизайн этикетки, по-видимому, не изменится, предположил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. По его оценкам, сейчас из всего продающегося в России виски локально выпускается около 35%, а в будущем показатель может вырасти до 70–75%.

Из реестра Росаккредитации также следует, что калининградский завод «Альянс-1892» (бренд «Старый Кенигсберг»), мог начать закупать коньячный дистиллят из Грузии, тогда как ранее, вероятно, использовал дистилляты из Франции, пишет издание. В «Альянсе-1892» не дали оперативный комментарий газете.

Собеседники газеты отмечали, что переход на армянские и грузинские дистилляты грозит заводу удорожанием логистики и ростом себестоимости.

Ранее, 9 ноября, участники рынка рассказали РБК, что западные санкции на поставку алкоголя в Россию могут привести к нехватке ряда популярных брендов к Новому году — шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys.

За два месяца до Нового года Минпромторг разрешил параллельный импорт в Россию порядка 40 марок алкоголя, в том числе:

шотландский виски Auchentoshan;

шотландский виски Bell's;

ирландский виски Bushmills;

американский виски Jack Daniels;

немецкий ликер Jägermeister;

американский бурбон Jim Beam;

ликер Kahlua;

шотландский виски White Horse.

Против параллельного импорта алкоголя выступали некоторые российские бизнесмены. Необходимость запрета на ввоз продукции их конкурентов они объясняли тем, что это позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, нанесет ущерб добросовестным дистрибьюторам и обесценит инвестиции компаний, которые вложились в замещение ушедших из России брендов.