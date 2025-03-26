Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинение в мошенничестве
Основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщил «РИА Новости» адвокат Руслан Кожура.
Ходатайства об избрании мер пресечения Мещанский суд Москвы рассмотрит 27 марта, добавил он.
Источник «Интерфакса» утверждает, что сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд руб. Собеседник агентства отметил, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа пока не установленных лиц, а также меняться сумма вменяемого хищения.
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