«Ъ» узнал о второй за полгода смене гендиректора в Gloria Jeans

Фото: Андрей Любимов / РБК

У российского джинсового бренда Gloria Jeans сменился второй за полгода генеральный директор, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три своих источника.

В сообщении говорится, что экс-глава компании Максим Басов, занявший должность в июне 2024 года, покинул корпорацию и уступил место новому гендиректору — Александру Тарасову, который взял эти полномочия 13 января.

Тарасов работал исполнительным вице-президентом по финансам Gloria Jeans в 2017–2022 годах. Однако с лета 2022-го он занимал пост исполнительного директора в компании «Русагро». Топ-менеджер также работал в розничной сети «Копейка» X5 Group.

Партнер консалтинговой компании Ward Howell Дарья Аникина прокомментировала смену руководства тем, что в условиях, когда отечественные ретейлеры стремятся оперативно занять место ушедших с российского рынка западных магазинов, они предпочитают «руководителей, которые быстро и на коротком промежутке способны запустить необходимые процессы и показать результаты».

Вместе с тем гендиректор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова заявила, что частая смена руководства может быть вредной для работы компании, так как «команда не успевает перенастраивать все бизнес-процессы».

«Глория джинс» была основана ростовским предпринимателем Владимиром Мельниковым. В 1988 году он открыл кооператив «Глория», который начал «первым в стране производить джинсы на законных основаниях». В 1995 году начались поставки товаров компании в США, а также состоялся выход на московский рынок. По состоянию на конец 2023 года Мельников через компанию «ВВМ Инвестментс» владел по 99,9% в двух зарегистрированных в Ростовской области юрлицах — АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Ему также принадлежат бренды Gloria Jeans, Gee Jay и Ready! Steady! Go! В апреле 2024 года Мельников впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием $1,7 млрд.

Басов стал генеральным директором Gloria Jeans в июне 2024 года. Он заявил, что ему нужно перестраивать сеть, чтобы превратить компанию «в современный технологичный международный бизнес», отмечает газета. Через три месяца Басов получил 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс», которому принадлежит АО «Глория Джинс». Один из собеседников «Ъ» предположил, что эта доля вернется основному владельцу бизнеса или новому руководителю.