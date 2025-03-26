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В «Русагро» прокомментировали обыски в офисах компании

Обыски в офисах «Русагро» не связаны с деятельностью холдинга, она продолжается в штатном режиме, заявили в компании. Основатель холдинга Мошкович задержан, сообщали ТАСС и RT
«Русагро» RAGR ₽182,88 -19,14% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прошедшие 26 марта обыски в нескольких офисах холдинга «Русагро» не связаны с текущей деятельностью компании, заявили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, а руководство находится на своих рабочих местах.

«Компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать все необходимое содействие уполномоченным органам. <...> Все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», — говорится в заявлении.

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали
Политика
Вадим Мошкович

После обысков в офисах «Русагро» был задержан основатель холдинга, бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович, сообщали ТАСС и RT. По их данным, вместе с ним задержали нескольких человек, процессуальный статус бизнесмена пока не определен.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК; до десяти лет лишения свободы). Источник «Интерфакса» утверждал, что дело ведет Следственный департамент МВД «по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях».

В «Русагро» прокомментировали обыски в офисах компании
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В девелоперской компании Level Group, основанной Мошковичем, заявили, что произошедшее не имеет отношения к ее деятельности. «Мы не можем прокомментировать задержание Вадима Мошковича, так как в настоящее время он не имеет отношения к деятельности компании. Level Group работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе.

В школе «Летово», основателем которой является бизнесмен, РБК сообщили, что «школа работает, дети учатся, все в обычном режиме».

На фоне задержаний акции «Русагро» падали на 20%, до 180,1 руб. Затем котировки немного выросли — к 16:40 мск акции стоили 190 руб., потеряв 15%.

Вадим Мошкович занимается бизнесом с 1990-х годов, в 1995 году основал компанию, которая позже превратилась в холдинг «Русагро». В 2006–2014 годах был членом Совета Федерации от Белгородской области. Также у Мошковича были проекты в области недвижимости. Он покупал участки земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group, его структуры планировали застроить бывшую промзону в Печатниках.

По состоянию на 2024 год входил в число богатейших бизнесменов в России с состоянием $2,7 млрд (55-е место в рейтинге Forbes). В 2022 году попал под санкции Евросоюза.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Дарья Молоткова
Русагро обыски задержания Вадим Мошкович
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Обстановка у офиса «Русагро» на фоне сообщений о задержании Мошковича
Бизнес
В офис «Русагро» пришли с обысками
Бизнес
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича задержали
Политика
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