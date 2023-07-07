Басов уйдет с поста главы крупнейшей угольной компании России

Максим Басов занимал должность гендиректора СУЭК с весны прошлого года, с 10 июля на это место придет его заместитель Александр Редькин. Он пришел в компанию в 2005 году

Максим Басов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Максим Басов покинет пост генерального директора угольной компании СУЭК 9 июля, сообщила пресс-служба компании. Новым руководителем компании с 10 июля станет Александр Редькин, занимавший пост заместителя генерального директора.

Басов был назначен генеральным директором АО «СУЭК» в апреле 2022 года, до этого больше десяти лет возглавлял группу компаний «Русагро».

«Под руководством Максима Басова были достигнуты рекордные финансовые результаты, обновлены стратегия и команда. Совет директоров компании поблагодарил Максима Басова за эффективную работу и пожелал ему успехов в новых проектах», — сообщили в компании.

Басов работал в «Кузбассугле», ОАО «Северсталь-ресурс» и ряде металлургических компаний, с 2009 по 2021 год возглавлял группу «Русагро». Редькин работает в СУЭК с 2005 года.

В разговоре с РБК Басов отметил, что доволен результатами, достигнутыми за время работы в компании, поблагодарил совет директоров за доставленную возможность и коллег за совместный успех. Говоря о дальнейшей деятельности, Басов сообщил, что в данный момент занимает должность вице-председателя Всемирной угольной ассоциации, отвечающего за Северную и Восточную Евразию, но дальнейших планов пока не раскрыл.

СУЭК — крупнейший в России производитель угля, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, сообщается на сайте компании. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 российских регионах. На предприятиях СУЭК работают более 70 тыс. человек.

В марте 2022 года из состава совета директоров, а также акционеров СУЭК вышли Андрей Мельниченко (до этого ему с семьей принадлежало 92,2% акций компании) и Владимир Рашевский. Оба они попали под санкции Евросоюза.

Источник РБК передавал, что Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК за день до попадания в санкционный список. Reuters называл владельцем компании его жену Александру. Однако вскоре под санкции попала и она. Супруги оспорили ограничения. В апреле Мельниченко рассказал Forbes, что его семья попросила европейских регуляторов разрешить бизнесмену вернуться в число бенефициаров траста, который контролирует СУЭК и производителя удобрений «Еврохим».