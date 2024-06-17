Новым гендиректором «Глория Джинс» стал экс-глава СУЭК Максим Басов

Максим Басов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Новым генеральным директором «Глория Джинс» стал Максим Басов, говорится в поступившем в РБК сообщении ретейлера. Он также вошел в совет директоров компании.

С 2022 по 2023 год Басов был гендиректором СУЭК. До этого, с 2009 по 2021-й возглавлял Русагро, а в 2006-2009 годах занимал пост гендиректора холдинга Металлоинвест.

«Мне интересно возглавить «Глорию Джинс» в очень важный момент трансформации отрасли и стать партнером Владимира Владимировича Мельникова. Нам предстоит много работы по перестройке «Глории Джинс» и превращению компании в современный технологичный международный бизнес», — отметил он.

В апреле этого года основатель Gloria Jeans Владимир Мельников впервые вошел в глобальный список Forbes с состоянием в $1,7 млрд.

По состоянию на конец 2023 года Мельников через компанию «ВВМ Инвестментс» владеет по 99,9% в двух зарегистрированных в Ростовской области юрлицах: АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Ему также принадлежат бренды Gloria Jeans, Gee Jay и Ready! Steady! Go! .

АО «Глория Джинс» — дочерней компанией «Корпорации Глория Джинс» — с декабря 2022 года руководила Лилия Булатова. В компании заявили, что теперь она заняла должность главного мерчандайзера и «сосредоточится на дальнейшем развитии продукта GJ, в том числе премиум коллекции GJ Black, линеек для подростков и детей GJ Cool и GJ Kids, а также бренда уникальной одежды со смелым дизайном Ready! Steady! Go!». Она также вошла в совет директоров.

Материал дополняется