FT рассказала о задаче «Серсее Ланнистер» «расшевелить» «Газпром»

Илюхина планирует объединить подразделения «Газпрома» в «единую вертикально интегрированную компанию», что подразумевает усиление контроля над «Газпром нефтью», пишет издание

Владимир Путин и Елена Илюхина (Фото: Павел Лисицын / ТАСС)

Заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Илюхина возглавила масштабную реструктуризацию компании, которая столкнулась с самым серьезным кризисом за последние годы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на служебную презентацию под названием «Трансформация «Газпрома».

Презентацию подготовили в 2024 году, в ней освещены ключевые проблемы, связанные с нарушением цепочек поставок газа, сокращением числа контрактов и ограничением доступа к европейскому рынку, пишет FT. Согласно этому документу, в компании ожидают дефицит в размере 15 трлн руб. к 2034 году. По данным издания, Илюхина планирует объединить подразделения «Газпрома» в «единую вертикально интегрированную компанию», что подразумевает усиление контроля над «Газпром нефтью». В презентации также предлагается сократить расходы, в том числе на командировки и аренду офисов, и избавиться от непрофильных активов.

«Вся бизнес-структура была построена в условиях постоянного роста, — сказал FT источник, «близкий к компании». — Но теперь все изменилось». По словам нескольких собеседников издания, Илюхина «часто выступала в качестве связующего звена» между «Газпром нефтью» и «Газпромом».

«Илюхина полна энергии и разбирается в корпоративной политике. Она похожа на Серсею Ланнистер (героиня сериала «Игра престолов». — РБК). Но я сомневаюсь, что даже она сможет расшевелить это болото», —заявил источник FT, «который работал с ней».

Новая бизнес-модель компании должна быть ориентирована на внутренний рынок и предлагать все возможные услуги — от газа и электроэнергии до финансовых продуктов, пишет издание. По его данным, как минимум три подразделения планируется закрыть, в том числе то, которое занималось поиском альтернатив западным технологиям.

Близкий к «Газпрому» источник FT заявил, что бюджет компании на следующие три года не учитывает возможное начало прокачки газа по «Северному потоку». «Если он вернется, это будет бонусом», — сказал он.

РБК направил запрос в «Газпром».





По итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет сообщил об убытке в размере 629 млрд руб. В прошлом году чистый убыток компании превысил 1 трлн руб. Там объяснили эти показатели снижением рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» и ростом расходов по отложенному налогу на прибыль. До этого, в 2022-м, компания получила прибыль в размере 1,23 трлн руб.

Илюхина предложила сократить численность центрального аппарата «Газпрома» с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. сотрудников. В начале 2025 года компания объявила о продаже двух офисов в Москве, санатория «Приокские дали» в Подмосковье и базы отдыха «Селигерские зори» в Тверской области.

До 1 января Россия поставляла газ в Европу по единственному маршруту через Украину. Москва выступала за продление соответствующего контракта, однако Киев отказался от этого. ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. До начала военной операции на Украине на Россию приходилось около 40% импорта Европы, в 2024-м этот показатель сократился до 14%.