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Бизнес ,  
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«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн руб. в 2024 году

Компания объяснила получение убытка падением акций «Газпром нефти» и ростом расходов по отложенному налогу на прибыль
«Газпром» GAZP ₽172,08 +0,96% Купить
«Газпром нефть» SIBN ₽605,95 +0,04% Купить
Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Чистый убыток ПАО «Газпром» в прошлом году составил 1,076 трлн руб., следует из отчетности компании по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета).

«Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании ПАО «Газпром», оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО «Газпром нефть» в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года», — прокомментировали эти данные в управлении информации ПАО «Газпром».

2023 год компания завершила с прибылью 696 млрд руб., говорится в отчете.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

За прошлый год акции «Газпрома» упали почти на 17% и завершили год на отметке 133 руб. за акцию, в декабре котировки торговались на минимуме с 2009 года, обваливавшись до 105 руб. за акцию. Однако затем бумаги стали показывать рост и 17 марта торговались более чем за 170 руб. за единицу.

Акции «Газпром нефти» к ноябрю 2024-го тоже значительно подешевели по сравнению с первым кварталом года — на минимуме они торговались примерно за 520 руб. К текущему моменту они незначительно выросли: 17 марта их цена менялась в диапазоне 615–620 руб., однако год назад она составляла более 810 руб.

В мае 2024-го «Газпром» опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2023 год, из которой следовало, что компания получила убыток в размере 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее. На тот момент последний раз компания сообщала об убытке по МСФО в 1999 году — тогда он составил 79 млрд руб.

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