Bloomberg оценил вероятность возвращения российского газа в Европу

ЕС продолжает работать над отказом от российских энергоресурсов к 2027 году, поэтому возможное возвращение трубопроводного газа будет непростым, пишет Bloomberg. До 2022 года на Россию приходилось около 40% импорта Европы

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ни один из вариантов наращивания объемов поставок трубопроводного газа из России в Европу не будет простым, в частности, из-за продолжения работы ЕС над полным отказом от российских энергоресурсов к 2027 году, пишет Bloomberg.

До начала военной операции на Украине Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, удовлетворяя около 40% спроса и поставляя топливо по нескольким газопроводам в более чем 20 стран. Согласно оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году российская доля в импорте ЕС сократилась до 14%. На данный момент в рабочем состоянии сохранился единственный маршрут — нитка «Турецкого потока», по которой газ поступает в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и Черное море.

Поврежденные в результате диверсии «Северные потоки» нуждаются в техническом обслуживании, которое не производилось более трех лет, и неясно, сколько времени займет, отмечает Bloomberg. Помимо прочего, Германия не выдала документы, разрешающие использовать эти объекты.

Для возобновления поставок по трубопроводу «Ямал — Европа» потребуется соответствующее одобрение Польши, которая выступает категорически против импорта газа из России, пишет агентство.

Bloomberg называет самым простым вариантом возобновления газовых поставок транзит через Украину, который прекратился 31 декабря из-за истечения срока соответствующего контракта «Газпрома» и «Нафтогаза». По данным агентства, прокачка по этому маршруту покрывала менее 5% спроса в Европе. Возобновление сотрудничества могло быть беспроигрышным для обеих сторон — рост доходов «Газпрома» и возвращение доходов от транзита Украине, однако переговоры «исторически сложились болезненными и длительными», пишет издание.

Помимо прочего, за последние годы были «разорваны или испорчены» многие связи Европы с поставщиками газа из России. В частности, долгосрочные контракты с «Газпромом» расторгли немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG, компенсации за прекращение поставок в 2022 году в судебном порядке требуют итальянская Eni SpA и французская Engie SA.

Некоторые трейдеры полагают, что поставки российского газа могут увеличиться после окончания военной операции, однако многие ожидают их возвращения в лучшем случае в ограниченном количестве, заключил Bloomberg.

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