«Газпром» объявил о продаже своих офисов и санаториев в двух регионах
«Газпром» продает два своих офиса в Москве, санаторий «Приокские дали» в Подмосковье и базу отдыха «Селигерские зори» в Тверской области, сообщили в пресс-службе компании.
Что касается офисных объектов, речь идет о деловом центре в поселке Газопровод площадью 91,9 тыс. кв. м и имущественном комплексе учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское.
«Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке (ЭТП) ГПБ» с привлечением ООО «ЭТП ГПБ» в качестве организатора торгов», — говорится в сообщении.
Причину продажи в «Газпроме» не уточнили.
По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке в размере 629 млрд руб. Годом ранее «Газпром» получил прибыль 1,23 трлн руб. В декабре прошлого года его акции падали до минимальных с 2009-го значений и достигали 106,1 руб. На 13 февраля они торговались на отметке 175,19 руб. Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК утверждал, что в ведомстве не ждут дивиденды от «Газпрома» по итогам 2024 года.
Осенью «Газпром» продал часть офисного здания площадью 27,7 тыс. кв. м на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы компании «СЭА недвижимость» за 2,7 млрд руб.
В январе зампред правления «Газпрома» Елена Илюхина предложила главе компании Алексею Миллеру сократить численность центрального аппарата вдвое — с 4100 до 2500 человек, а высвободившиеся денежные средства «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала». Позднее сразу двух топ-менеджеров — руководителя одного из департаментов Елену Касьян и заместителя руководителя аппарата правления Галину Тарасову — отправили на пенсию.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки