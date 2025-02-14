«Газпром» продаст офисы в Москве и санатории в Подмосковье и Тверской области

«Газпром» объявил о продаже своих офисов и санаториев в двух регионах

«Газпром» объявил о продаже делового центра площадью 91,9 тыс. кв. м и имущественного комплекса в Москве, а также санатория «Приокские дали» в Подмосковье и базы отдыха «Селигерские зори» в Тверской области

Деловой центр, Москва, поселок Газопровод, дом 101 (Фото: gazprom / Telegram) Санаторий «Приокские дали», Московская область (Фото: gazprom / Telegram) База отдыха «Селигерские зори», Тверская область (Фото: gazprom / Telegram) Имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки», Москва, поселок Сосенское (Фото: gazprom / Telegram)

«Газпром» продает два своих офиса в Москве, санаторий «Приокские дали» в Подмосковье и базу отдыха «Селигерские зори» в Тверской области, сообщили в пресс-службе компании.

Что касается офисных объектов, речь идет о деловом центре в поселке Газопровод площадью 91,9 тыс. кв. м и имущественном комплексе учебно-производственного центра «Зименки» в поселке Сосенское.

«Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке (ЭТП) ГПБ» с привлечением ООО «ЭТП ГПБ» в качестве организатора торгов», — говорится в сообщении.

Причину продажи в «Газпроме» не уточнили.

По итогам 2023 года компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке в размере 629 млрд руб. Годом ранее «Газпром» получил прибыль 1,23 трлн руб. В декабре прошлого года его акции падали до минимальных с 2009-го значений и достигали 106,1 руб. На 13 февраля они торговались на отметке 175,19 руб. Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК утверждал, что в ведомстве не ждут дивиденды от «Газпрома» по итогам 2024 года.

Осенью «Газпром» продал часть офисного здания площадью 27,7 тыс. кв. м на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы компании «СЭА недвижимость» за 2,7 млрд руб.

В январе зампред правления «Газпрома» Елена Илюхина предложила главе компании Алексею Миллеру сократить численность центрального аппарата вдвое — с 4100 до 2500 человек, а высвободившиеся денежные средства «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала». Позднее сразу двух топ-менеджеров — руководителя одного из департаментов Елену Касьян и заместителя руководителя аппарата правления Галину Тарасову — отправили на пенсию.