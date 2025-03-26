В офис «Русагро» пришли с обысками

В офисах «Русагро» прошли обыски, с основателем холдинга Мошковичем проводятся следственные действия в рамках дела о мошенничестве, сообщают ТАСС и «Интерфакс». Задержаны несколько человек. Акции «Русагро» падают

Работа сельскохозяйственного предприятия «Русагро» в Приморском крае (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В офисах «Русагро» прошли обыски. Об этом сообщает со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс». Об обысках также сообщает белгородское издание «Бел.ру».

С основателем «Русагро» Вадимом Мошковичем проводятся «следственные действия», сообщает источник ТАСС. По его словам, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК). Процессуальный статус бизнесмена собеседник агентства не уточнил.

По делу задержаны несколько человек, уточнил источник «Интерфакса». Он утверждает, что уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми «Русагро» находился в деловых отношениях».

Ранее в различных телеграм-каналах сообщалось о задержании основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Акции «Русагро» резко снижались на фоне этих сообщений. По состоянию на 15:41 мск котировки компании сначала теряли 12,33%, до ₽198,3 за бумагу, потом падение усилилось до 17%, до отметки ₽186,72.

Представитель «Русагро» отказался от комментариев.

В девелоперской компании Level Group, основанной Мошковичем, заявили, что произошедшее не имеет отношения к ее деятельности. «Мы не можем прокомментировать задержание Вадима Мошковича, так как в настоящее время он не имеет отношения к деятельности компании. Level Group работает в штатном режиме», — сообщили РБК в пресс-службе.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России, в пресс-службу СК по Москве, а также в управления ФСБ по Москве и Белгородской области, пресс-службу МВД по Москве.

Вадим Мошкович занимался бизнесом в 1990-е годы — он пришел в бизнес, купив сахарный завод во Ржеве. Также занимался импортом водки «Белый орел» из США. В 1995 году основал компанию, из которой позже вырос холдинг «Русагро». В 2006–2014 годах был членом Совета Федерации от Белгородской области. По итогам 2013 года вошел в рейтинг Forbes самых богатых чиновников (13-я позиция с состоянием $2,1 млрд). После окончания карьеры в политике вернулся в бизнес.

Также у Мошковича были проекты в области недвижимости. Он покупал участки земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group, его структуры планировали застроить бывшую промзону в Печатниках.

По состоянию на 2024 год входил в число богатейших бизнесменов в России с состоянием $2,7 млрд (55-е место в рейтинге Forbes). В 2022 году попал под санкции Евросоюза.

В 2022 году Арбитражный суд Саратовской области наложил обеспечительные меры на денежные средства, а также на движимое и недвижимое имущество основного владельца «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также на имущество самого холдинга на сумму 21,9 млрд руб. после иска от компании «Синко Трейд», кредитора «Волжского терминала» — одного из самых крупных промышленных активов «Русагро». В «Русагро» тогда говорили о «заблуждении суда». Там отметили, что общий размер требований кредиторов в банкротстве «Волжского терминала» в десятки раз меньше суммы ареста, а «размер требований самого заявителя почти в 100 раз меньше суммы ареста».