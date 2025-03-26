В Ritter Sport объяснили решение остаться на рынке России
После начала военной операции на Украине решение остаться на российском рынке было сложным, но руководство немецкого производителя шоколада Ritter Sport приняло бы его еще раз, заявил в интервью газете Die Zeit один из акционеров и член консультативного совета компании Мориц Риттер.
«Это (военный конфликт. — РБК) сильно повлияло на нас эмоционально, тем более что в отношении нас также были угрозы. И мы чувствовали себя бессильными, потому что в социальных сетях было невозможно объяснить это сложное решение», — сказал он.
Риттер назвал «огромной несправедливостью» военную операцию на Украине, однако «речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет». «Это нормально, что шоколад продается всем», — отметил акционер.
Если Ritter Sport отказался бы от части рынка сбыта, то не смог исполнить контракты с фермерами, сказал Риттер. «Мы чувствуем ответственность за нашу цепочку поставок, но мы не можем нести ответственность за наших клиентов», — заявил он, добавив, что компания отдает прибыль от продаж в России благотворительным организациям.
завершили выход 183 организации, или 62%, из так называемых недружественных стран.
В начале 2025 года США впервые с начала боевых действий провели переговоры с представителями России. На этом фоне возникла дискуссия о возможном возвращении западных брендов. Условием станет их совместные предприятия с российским бизнесом, утверждал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он оценивал ущерб американских компаний от ухода из России более чем в $300 млрд.
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