В Ritter Sport объяснили решение остаться на рынке России

Военная операция на Украине — «огромная несправедливость», но «это нормально, что шоколад продается всем», заявил Мориц Риттер, назвав правильным решение Ritter Sport остаться в России

Производство шоколада Ritter Sport в Вальденбухе, Германия (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

После начала военной операции на Украине решение остаться на российском рынке было сложным, но руководство немецкого производителя шоколада Ritter Sport приняло бы его еще раз, заявил в интервью газете Die Zeit один из акционеров и член консультативного совета компании Мориц Риттер.

«Это (военный конфликт. — РБК) сильно повлияло на нас эмоционально, тем более что в отношении нас также были угрозы. И мы чувствовали себя бессильными, потому что в социальных сетях было невозможно объяснить это сложное решение», — сказал он.

Риттер назвал «огромной несправедливостью» военную операцию на Украине, однако «речь идет о шоколаде, а в отношении продуктов питания санкций не было и нет». «Это нормально, что шоколад продается всем», — отметил акционер.

Если Ritter Sport отказался бы от части рынка сбыта, то не смог исполнить контракты с фермерами, сказал Риттер. «Мы чувствуем ответственность за нашу цепочку поставок, но мы не можем нести ответственность за наших клиентов», — заявил он, добавив, что компания отдает прибыль от продаж в России благотворительным организациям.

Западные компании массово объявили об уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине и введения санкций. По оценкам аналитиков аудиторско-консалтинговой компании Kept, к концу 2024 года завершили выход 183 организации, или 62%, из так называемых недружественных стран.

В начале 2025 года США впервые с начала боевых действий провели переговоры с представителями России. На этом фоне возникла дискуссия о возможном возвращении западных брендов. Условием станет их совместные предприятия с российским бизнесом, утверждал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он оценивал ущерб американских компаний от ухода из России более чем в $300 млрд.