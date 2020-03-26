Варданян увидел в ситуации с вирусом исчезновение прежнего формата мира

По мнению инвестора, сейчас государство должно спасать тысячи мелких компаний, чтобы сохранить работоспособность системы

Рубен Варданян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель «Тройки диалог», предприниматель Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК высказал мнение, что кризис, связанный с распространением коронавируса, приведет к кардинальным изменениям во всех сферах человеческой деятельности.

По его мнению, нынешняя ситуация тянет за собой экономические, социальные, психологические, культурологические, поведенческие последствия. «Этот кризис — толчок для открытия новых кризисов, которые, к сожалению, сложно будет остановить», — считает Варданян.

Тот формат, в котором люди жили до начала коронавируса, уже не вернется, считает Варданян. По его словам, это не означает, что все будут сидеть у печки и читать книги под лучиной. Однако люди поймут важность семьи как опорной точки, важность локальной общины. «И мы увидим обратную миграцию из больших городов в маленькие. Потому что проще будет компактнее жить», — добавил он.

Инвестор считает, что кризис заставит очень разные элиты общаться друг с другом, а не жить в отдельных туннелях госчиновников или бизнесменов.