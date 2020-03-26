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Варданян увидел в ситуации с вирусом исчезновение прежнего формата мира

По мнению инвестора, сейчас государство должно спасать тысячи мелких компаний, чтобы сохранить работоспособность системы
Рубен Варданян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель «Тройки диалог», предприниматель Рубен Варданян в интервью телеканалу РБК высказал мнение, что кризис, связанный с распространением коронавируса, приведет к кардинальным изменениям во всех сферах человеческой деятельности.

По его мнению, нынешняя ситуация тянет за собой экономические, социальные, психологические, культурологические, поведенческие последствия. «Этот кризис — толчок для открытия новых кризисов, которые, к сожалению, сложно будет остановить», — считает Варданян.

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Тот формат, в котором люди жили до начала коронавируса, уже не вернется, считает Варданян. По его словам, это не означает, что все будут сидеть у печки и читать книги под лучиной. Однако люди поймут важность семьи как опорной точки, важность локальной общины. «И мы увидим обратную миграцию из больших городов в маленькие. Потому что проще будет компактнее жить», — добавил он.

Инвестор считает, что кризис заставит очень разные элиты общаться друг с другом, а не жить в отдельных туннелях госчиновников или бизнесменов.

Бизнесмен заявил, что в сложившейся ситуации нужно поддержать огромную массу людей, которые работают в небольших компаниях, которые «завтра просто перестанут существовать». Это необходимо, чтобы не допустить массовой безработицы наподобие той, что была во время Великой депрессии в США в начале 1930-х годов.

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«Сейчас надо спасать сотни тысяч мелких компаний. Единственный вариант спасения — это не просто налоговые льготы или какие-то послабления или кредиты. Самое главное — это продолжать заказывать все эти услуги. Чтобы люди продолжали делать эти продукты, эти сервисы, с тем чтобы можно было сохранить вот эту работающую машину. Государство будет вынуждено стать большим клиентом, который будет обязан поддерживать спрос на многие вещи», — сказал Варданян.

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Автор: Артем Филипенок, Илья Доронов
Теги: Рубен Варданян, коронавирус
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