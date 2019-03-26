Конгрессмены от Пенсильвании призвали отменить пошлины для «дочек» НЛМК

Высокие пошлины на импорт стали в США ударили по дочерним структурам НЛМК в Пенсильвании. Конгрессмены штата обратились в Министерство торговли США, призывая власти ввести исключение для одного из крупнейших работодателей штата

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Конгрессмены от Пенсильвании​ Патрик Туми и Майк Келли обратились в Министерство торговли США с просьбой снизить таможенные пошлины для дочерних структур Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), расположенных в этом штате. Об этом со ссылкой на обращение конгрессменов сообщает Pennsylvania Business Report.

В Пенсильвании у НЛМК два актива. Завод NLMK Pennsylvania производит высокоуглеродистую и легированную сталь, а расположенное поблизости предприятие Sharon Coating производит из продукции NLMK Pennsylvania различный горячеоцинкованный прокат. Управляет этими активами и еще одним заводом в Индиане компания NLMK USA.

В письме конгрессменов речь идет о снятии заградительных пошлин на ввоз в США слябов — прямоугольных слитков-заготовок для сталелитейной промышленности весом 20–25 т. Их американская «дочка» НЛМК импортирует из России, они служат сырьем для ее заводов.

Как отмечает издание, в марте 2018 года NLMK USA уже подавала ходатайство о снятии заградительных пошлин.