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Apple $197 (+3,14%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,06%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Конгрессмены от Пенсильвании призвали отменить пошлины для «дочек» НЛМК
Высокие пошлины на импорт стали в США ударили по дочерним структурам НЛМК в Пенсильвании. Конгрессмены штата обратились в Министерство торговли США, призывая власти ввести исключение для одного из крупнейших работодателей штата
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Конгрессмены от Пенсильвании​ Патрик Туми и Майк Келли обратились в Министерство торговли США с просьбой снизить таможенные пошлины для дочерних структур Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), расположенных в этом штате. Об этом со ссылкой на обращение конгрессменов сообщает Pennsylvania Business Report.

В Пенсильвании у НЛМК два актива. Завод NLMK Pennsylvania производит высокоуглеродистую и легированную сталь, а расположенное поблизости предприятие Sharon Coating производит из продукции NLMK Pennsylvania различный горячеоцинкованный прокат. Управляет этими активами и еще одним заводом в Индиане компания NLMK USA.

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В письме конгрессменов речь идет о снятии заградительных пошлин на ввоз в США слябов — прямоугольных слитков-заготовок для сталелитейной промышленности весом 20–25 т. Их американская «дочка» НЛМК импортирует из России, они служат сырьем для ее заводов.

Как отмечает издание, в марте 2018 года NLMK USA уже подавала ходатайство о снятии заградительных пошлин.

«За почти полный год, который прошел [с момента подачи первой петиции], NLMK выплатила $160,7 млн ​​в виде пошлин, и эта цифра продолжает расти с каждым месяцем», — пожаловались Туми и Келли в письме министру торговли США Уилбуру Россу.

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Введение заградительных пошлин привело к заморозке инвестиционных проектов компании в США на сумму около $100 млн, в то время как она является крупным работодателем, обеспечивая функционирование в Пенсильвании почти 9 тыс. рабочих мест, указывают авторы.

Аргументируя свою просьбу, Туми и Келли обращаются к 232-му разделу закона «О расширении торговли» (Trade Expansion Act), который позволяет президенту США своим указом отменять те или иные таможенные тарифы, если он считает, что недостаток какой-либо импортируемой продукции угрожает национальной безопасности США.

В заключение конгрессмены призвали главу торгового ведомства «незамедлительно, в полном объеме и справедливо рассмотреть ходатайство NLMK о снятии заградительных пошлин для импортируемого сырья».

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Год назад дочерние структуры НЛМК уже обращались в Министерство торговли США с просьбой исключить стальные слябы из-под действия заградительных пошлин, введенных Вашингтоном летом 2018 года.

В своем письме в министерство компания указывала, что в США есть дефицит слябов, служащих сырьем для сталелитейной промышленности, который не прекратится с введением пошлин, и предупреждала, что ограничения могут привести к закрытию предприятий в Пенсильвании и Индиане.

Фотогалерея 
От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за списка Белоусова

Автор: Наталья Демченко
Теги: Налоги, Пенсильвания, НЛМК
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