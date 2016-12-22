Трамп ввел послабления на экспорт стали и алюминия в США для ряда стран

Президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому ряд стран получит послабления на экспорт стали и алюминия в США, передает Reuters.

Квоты на определенный объем поставок стали, которые не будут облагаться повышенными пошлинами, были введены для Бразилии, Южной Кореи и Аргентины. Кроме того, для Аргентины скорректированы и пошлины на ввоз алюминия.

Теперь компании из этих стран смогут подавать заявки на дополнительные квоты по указанной продукции в том случае, если на рынке США будет ощущаться нехватка американской стали и алюминия.

В марте текущего года Трамп объявил о решении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия. После этого между Соединенными Штатами и ЕС начался торговый конфликт; Европейский союз в ответ ввел свои пошлины на американские импортные товары, включая табачные изделия.

1 июня решение Трампа вступило в силу. Так, на ввоз стали из ЕС, Мексики и Канады были установлены 25-процентные пошлины, на алюминий — 10-процентные.

10 августа Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. Позже в Белом доме объяснили это тем, что Анкара представляет угрозу для нацбезопасности, и решение принималось «независимо от переговоров по торговле».