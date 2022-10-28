Volkswagen определился со сроками продажи российских активов

Volkswagen продаст российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года

Traton, куда входят производители грузовиков MAN и Scania, оценивала потери от ухода из России примерно в €550 млн

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года, следует из промежуточного отчета компании за январь—сентябрь.

В отчете говорится, что группа Traton, в которую входят производители грузовиков MAN и Scania, заключила соглашение о продаже 100% «дочки» концерна MAN — ООО «Ман Трак энд Бас Рус» — местному дилеру ООО «Ман Трак Челны». Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

Продажу активов российского подразделения Scania (ООО «Скания-Русь») Volkswagen рассчитывает оформить в течение ближайших 12 месяцев.

В сентябре Traton сообщала, что собирается передать свои торговые компании MAN и Scania в России местным торговым партнерам. В пресс-релизе говорилось, что Scania также избавится от российского финансового подразделения (ООО «Скания Лизинг»). Потери от ухода из России Traton оценила примерно в €550 млн.

Porsche рассматривает продажу трех дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. «С этой целью активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев», — говорится в отчете.

В начале марта Volkswagen остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в Россию. Компания также прекратила производство на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.