Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
СКА по буллитам обыграл московское «Динамо» в своем 1000-м матче в КХЛ Спорт, 22:05
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
СК назвал возможную причину потери сознания пилотов Су-30 в Иркутске Общество, 21:44
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Volkswagen определился со сроками продажи российских активов Бизнес, 21:30
Рудковская назвала 14-летнюю Жилину «новой Трусовой» Спорт, 21:25
Медведев предложил варианты ответа на заявления Польши об ущербе от СССР Политика, 21:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минюст признал иноагентом гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву Политика, 21:15
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
Минюст внес в реестр иноагентов сервис Bookmate Общество, 21:10
Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на $275 млн Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:56
Даниил Медведев назвал свою подачу залогом удачной игры на турнире в Вене Спорт, 20:49
Шохин объяснил идею «реприватизации» «постковидным синдромом профессоров» Экономика, 20:46
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Volkswagen определился со сроками продажи российских активов

Volkswagen продаст российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года
Traton, куда входят производители грузовиков MAN и Scania, оценивала потери от ухода из России примерно в €550 млн
Volkswagen VOW3@DE €167,32 0% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы Porsche, Scania и MAN в течение года, следует из промежуточного отчета компании за январь—сентябрь.

В отчете говорится, что группа Traton, в которую входят производители грузовиков MAN и Scania, заключила соглашение о продаже 100% «дочки» концерна MAN — ООО «Ман Трак энд Бас Рус» — местному дилеру ООО «Ман Трак Челны». Ожидается, что сделка будет закрыта в этом году.

Продажу активов российского подразделения Scania (ООО «Скания-Русь») Volkswagen рассчитывает оформить в течение ближайших 12 месяцев.

В сентябре Traton сообщала, что собирается передать свои торговые компании MAN и Scania в России местным торговым партнерам. В пресс-релизе говорилось, что Scania также избавится от российского финансового подразделения (ООО «Скания Лизинг»). Потери от ухода из России Traton оценила примерно в €550 млн.

Porsche рассматривает продажу трех дочерних компаний в России независимому стороннему инвестору. «С этой целью активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих 12 месяцев», — говорится в отчете.

В начале марта Volkswagen остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в Россию. Компания также прекратила производство на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Читайте на РБК Pro
Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
«Не терплю туман в голове»: основатель Oracle — об отказе от алкоголя
«Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Volkswagen Scania Man продажа актива российские активы Автомобили
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Steyr Automotive опроверг планы по покупке российского завода Volkswagen
Бизнес
Renault оценила чистый убыток от ухода из России в €2,3 млрд
Бизнес
Ford ушел с российского рынка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter