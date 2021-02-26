Представитель Магомедова рассказал о переговорах о продаже доли в FESCO

Летом 2020 года представитель Зиявудина Магомедова вел переговоры о продаже последнего актива бизнесмена — 32,5% FESCO — с партнером Михаила Рабиновича. Сделка не состоялась, а Рабинович купил долю в этой транспортной группе у TPG

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Шагав Гаджиев, родственник арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова, представлявший его интересы в совете директоров транспортной группы FESCO, заявил РБК, что летом 2020 года вел переговоры о продаже последнего актива Магомедова — доли в FESCO (32,5%) — с партнером Михаила Рабиновича Андреем Севериловым.

«Непосредственно с Рабиновичем такие переговоры не велись. Летом 2020 года я встретился с Севериловым, представившимся как доверенное лицо Рабиновича. В ходе встречи мне было предложено продать пакет Зиявудина Гаджиевича в FESCO по цене значительно ниже рынка», — утверждает Гаджиев. По его словам, после отказа принять предложение и продать долю в FESCO eму было сказано, что «они (представители Рабиновича. — РБК) используют «силовые методы», что фактически и произошло».

«Мы встречались с Шагавом Гаджиевым лишь однажды, летом, по его инициативе, он пытался прояснить позицию в отношении начатых сделок покупки пакетов транспортной группы FESCO у ряда акционеров и вопросы будущего партнерства», — передал РБК через пресс-службу FESCO Cеверилов, который 26 ноября возглавил ее совет директоров. По его словам, в ходе этой встречи Гаджиев повел себя «неадекватно» и пытался разговаривать в повышенном тоне. «Никаких угроз «силового захвата» не было, это ложь. Наоборот, с его стороны звучали намеки о возможных негативных последствиях для новых акционеров в случае завершения таких сделок. Восприняв это как угрозу, я закончил встречу», — отметил Северилов.