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Бизнес ,  
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Представитель Магомедова рассказал о переговорах о продаже доли в FESCO

Летом 2020 года представитель Зиявудина Магомедова вел переговоры о продаже последнего актива бизнесмена — 32,5% FESCO — с партнером Михаила Рабиновича. Сделка не состоялась, а Рабинович купил долю в этой транспортной группе у TPG
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Шагав Гаджиев, родственник арестованного бизнесмена Зиявудина Магомедова, представлявший его интересы в совете директоров транспортной группы FESCO, заявил РБК, что летом 2020 года вел переговоры о продаже последнего актива Магомедова — доли в FESCO (32,5%) — с партнером Михаила Рабиновича Андреем Севериловым.

«Непосредственно с Рабиновичем такие переговоры не велись. Летом 2020 года я встретился с Севериловым, представившимся как доверенное лицо Рабиновича. В ходе встречи мне было предложено продать пакет Зиявудина Гаджиевича в FESCO по цене значительно ниже рынка», — утверждает Гаджиев. По его словам, после отказа принять предложение и продать долю в FESCO eму было сказано, что «они (представители Рабиновича. — РБК) используют «силовые методы», что фактически и произошло».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Мы встречались с Шагавом Гаджиевым лишь однажды, летом, по его инициативе, он пытался прояснить позицию в отношении начатых сделок покупки пакетов транспортной группы FESCO у ряда акционеров и вопросы будущего партнерства», — передал РБК через пресс-службу FESCO Cеверилов, который 26 ноября возглавил ее совет директоров. По его словам, в ходе этой встречи Гаджиев повел себя «неадекватно» и пытался разговаривать в повышенном тоне. «Никаких угроз «силового захвата» не было, это ложь. Наоборот, с его стороны звучали намеки о возможных негативных последствиях для новых акционеров в случае завершения таких сделок. Восприняв это как угрозу, я закончил встречу», — отметил Северилов.

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Лейла Маммедзаде

По словам Северилова, он не является и не представлялся Гаджиеву «доверенным лицом» Рабиновича. С Михаилом Рабиновичем нас связывают долгосрочные деловые партнерские отношения, отметил бизнесмен. В частности, Северилову принадлежит 20% Холдинговой компании «Давинчи», а 80% — Рабиновичу, следует из данных СПАРК.

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20 ноября пресс-служба FESCO сообщила, что Рабинович приобрел 17,4% транспортной группы у другого крупного акционера — американского инвестфонда TPG — «на рыночных условиях». Незадолго до этого компания подала иск к структурам Магомедова с требованием вернуть кредиты более чем на $1 млрд, которые бизнесмен привлекал на покупку FESCO в 2012 году в рамках процедуры leveraged buyout (LBO), когда сама компания выступает кредитором своих будущих владельцев. «Дело о взыскании суммы $1 млрд является, по сути, инструментом, направленным на захват FESCO», — заявил РБК Гаджиев.

Ранее сам Магомедов после появления информации об этом иске обвинил Лейлу Маммедзаде, которая на тот момент возглавляла совет директоров FESCO, и других членов совета в участии в рейдерском захвате группы. Но она это опровергла в интервью РБК. «Для меня [утверждение про] рейдерский захват и мое участие в нем выглядит странно и возмутительно, я никому никаких его акций не передавала и передать не могла. У меня никогда не было никакой личной доверенности, которая бы давала мне право подписывать документы непосредственно от его имени», — заявил Маммедзаде.
 

Автор
Тимофей Дзядко
Зиявудин Магомедов Fesco Группа «Сумма»
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