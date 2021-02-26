Экс-глава «Суммы» ответила на обвинения в рейдерском захвате FESCO

Обвинение со стороны Зиявудина Магомедова в рейдерском захвате транспортной группы FESCO выглядит «странно и возмутительно», заявила РБК экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде. Она утверждает, что никому не передавала акции бизнесмена

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В сентябре 2020 года Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018 года по подозрению в создании преступного сообщества, обвинил экс-главу группы «Сумма» (управляла его активами) Лейлу Маммедзаде в участии в рейдерском захвате транспортной группы FESCO.

«Для меня [утверждение про] рейдерский захват и мое участие в нем выглядит странно и возмутительно, я никому никаких его акций не передавала и передать не могла», — заявила в интервью РБК Маммедзаде.

По словам экс-главы «Суммы», у нее никогда не было никакой личной доверенности, которая давала бы право подписывать документы непосредственно от имени Магомедова. Маммедзаде также указала на то, что в конце 2019 года из США в Россию вернулся Шагав Гаджиев, родственник и представитель Магомедова в совете директоров FESCO, и в январе 2020-го стал единственным директором холдинговой компании, через которую бизнесмен владеет долей в транспортной группе. «Поэтому осуществить рейдерский захват, не имея полномочий по распоряжению собственностью Зиявудина не размыв его доли и при наличии его родственника во главе акционерных холдинговых компаний, фактически невозможно», — заключила она.

В скором времени после заявления Магомедова о рейдерском захвате контроль над FESCO оказался у Михаила Рабиновича и его партнеров, включая Андрея Северилова, который 26 ноября возглавил совет директоров компании. Незадолго до этого Рабинович выкупил 17,4% FESCO у американского инвестфонда TPG, вместе с которым Магомедов покупал эту компанию еще в декабре 2012 года.