Компания Пумпянского достроит «Турецкий поток» в Болгарии

«Газпром» в ноябре 2018 года закончил морскую часть «Турецкого потока» — церемония завершения строительства прошла при участии президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Подрядчиком строительства этой части «Турецкого потока» протяженностью 900 км, которая проходит от Анапы до турецкого берега Черного моря в 100 км западнее Стамбула, была швейцарская Allseas.

Правила учтены

Как сообщал РБК, для строительства газопровода по территории Сербии «Газпром» привлек собственного подрядчика «Газстройпром». Контракт там пока тоже не заключен, но работы начались, чтобы закончить стройку в срок, к концу 2019 года. Заказчиком строительства выступает «Газтранс» — совместное предприятие «Газпрома» (51%) и «Сербиягаза» (49%).

В Болгарии, по словам источников РБК, «Газпром» выбрал другую схему работы и привлек в качестве подрядчика ТМК, чтобы снизить политические риски. В 2014 году София заморозила строительство другого проекта «Газпрома» — «Южного потока» из-за того, что Европейская комиссия обвинила российскую компанию в нарушении правил Третьего энергопакета ЕС. Согласно этим правилам компания не может одновременно владеть газопроводом и качать по нему свой газ. В итоге России пришлось отказаться от проекта и понести €800 млн убытков.

В Третьем энергопакете нет прямого запрета выбора генеральным подрядчиком структур, связанных с поставщиком газа, или каких-то специальных оговорок о бенефициарах, сказал РБК заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эти правила касаются только владения и управления газотранспортной инфраструктурой, а владеть газопроводом в любом случае будет государственный «Булгартрансгаз», уже сертифицированный как оператор ГТС, указывает он. Но если бы подряд на строительство получила компания, аффилированная с «Газпромом», это стало бы предметом «дополнительных нападок» на проект, уже столкнувшийся с трудностями, напоминает эксперт. Тендер по закупке оборудования, инвестиционного проектирования, строительства газопровода от турецкой до сербской границы, объявленный в декабре, «Булгартрансгаз» приостановил в феврале по иску болгарской компании «Атомэнергоремонт», которая хотела принять участие в тендере. На какой срок приостановлен этот тендер, неизвестно. Представители «Булгартрансгаза» и «Атомэнергоремонта» не ответили на запросы РБК.

В декабре-январе «Булгартрансгаз» в три этапа провел аукцион на бронирование будущих мощностей. В рамках процедуры потенциальные поставщики газа подавали заявки о необходимом объеме прокачки. Победителя болгарская компания не назвала, но, как писала газета «Коммерсантъ», бóльшую часть мощностей поучил «Газпром» — около 15,8 млрд куб. м газа на входе (это мощность одной нитки «Турецкого потока» для Европы) и 4 млрд куб. м (с расширением до 11 млрд куб. м) на выходе на границе с Сербией. «Газпром» подтверждал, что участвовал в аукционе, не уточняя деталей. 25 февраля представитель монополии лишь подтвердил эту информацию. Срок бронирования — 20 лет, тариф — $2,21 за 1 тыс. куб. м.

Действующее законодательство не запрещает ТМК строить газопровод, теоретически претензии у Еврокомиссии могут возникнуть только к прозрачности тендерных процедур, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. В 2014 году генподрядчиком строительства участка «Южного потока» в Болгарии был выбран «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, напоминает она. Но регулятор заявил, что тендер был проведен с нарушениями, так что «Стройтрансгазу» пришлось выйти из проекта. Это не было основной причиной для остановки проекта, но затягивало его реализацию, напоминает Белова.

Риски потока

По словам Беловой, «Газпром» пока дистанцируется от газопровода в Болгарии (не объявляет о продолжении «Турецкого потока» через эту страну, хотя аукцион о резервировании мощностей уже прошел), чтобы не спровоцировать политическое давление. «Как только будет объявлено о маршруте газопровода, с ним начнет происходить то же, что с «Северным потоком-2», который постоянно критикуют США. Германия может противостоять давлению, а у Болгарии ресурсов меньше», — указывает эксперт.

Власти США на Всемирном газовом конгрессе, который прошел в июне 2018 года, заявляли, что выступают против строительства газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока». По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, эти трубопроводы «усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из России». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также не исключал, что американская сторона может ввести санкции в отношении участников проекта «Турецкий поток». «США так этими мерами разбрасываются, что от давления никто не застрахован», — сказал он. Песков также отметил, что строительство «Турецкого потока» завершается в «уникально сжатые» сроки. По его словам, «много стран сейчас претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление» от этого газопровода.

ТМК не раскрывает своих мощностей по производству труб большого диаметра (ТБД), необходимых для строительства газопроводов. По данным источника, близкого к компании, они составляют около 500 тыс. т в год. В 2015-м, самом удачном для производителей труб за последнее время, ТМК отгрузила 636 тыс. т этой продукции, а за 2017 год — около 270 тыс. т и столько же ожидала произвести в 2018-м. В интервью «Интерфаксу» в понедельник, 25 февраля, Пумпянский предсказал «определенный рост отгрузок по сравнению с 2018 годом».

По словам источника РБК, знакомого с участниками проекта, для болгарского участка потребуется до 300 тыс. т труб. Таким образом, только этот проект гарантирует ТМК 60% загрузки мощностей.