Сенат утвердил нового госсекретаря США

Госсекретарем станет Энтони Блинкен, его кандидатура одобрена сенатом. Чем он известен, как относится к России и какие позиции он разделяет — в материале РБК

Энтони Блинкен (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Сенат США 26 января утвердил 58-летнего Энтони Блинкена на пост госсекретаря, передает Reuters. В пользу его кандидатуры проголосовали 67 сенаторов, против — 11, госсекретарь утверждается простым большинством.

Неделю назад он выступил перед членами профильного комитета по иностранным делам сената и рассказал им о своих приоритетах на посту госсекретаря. Согласно процедуре, сначала члены комитета должны рекомендовать кандидата, а потом полный состав сената проголосовать за назначение.

Критика Путина

Энтони Блинкен называет российского президента Владимира Путина способным и умным политиком, но влияние России на международной арене считает негативным. По словам Блинкена, он слышал о Путине от членов американской администрации еще в 1990-х годах. Тогда Путин демонстрировал либеральные взгляды и был очень открытым в общении с США, утверждал будущий госсекретарь. «[Наши] люди ожидали, что он продолжит реформы, которые начались при Горбачеве и Ельцине, и что он продолжит интеграцию России и Запада», — говорил Блинкен в интервью телеканалу PBS. По его словам, мнение американских чиновников и дипломатов изменилось после возвращения Путина в кресло президента в 2012 году. По мнению Блинкена, постепенно Путин начал видеть «руку Вашингтона» за любыми революциями и проявлениями нестабильности и стал смотреть на отношения с США как на игру с нулевой суммой.

В ходе слушаний во вторник Блинкен назвал Россию одним из вызовов США и мировому порядку. Ранее он также обещал, что администрация Байдена будет противостоять России и сдерживать ее через санкции. «Президент Байден будет противостоять Путину и его агрессии <...>», — отметил он в интервью CBS. «Будет искать возможности заставить [Россию] нести издержки с помощью координированного подхода к санкциям, обличая коррупцию. Мы должны очень четко объяснить Путину, чем он рискует. При этом мы должны указать на преимущества, которые можно получить от торговли, инвестиций, места за столом переговоров», — указал Блинкен.