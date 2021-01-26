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Сенат утвердил нового госсекретаря США

Что известно об Энтони Блинкене и его взглядах на Россию
Госсекретарем станет Энтони Блинкен, его кандидатура одобрена сенатом. Чем он известен, как относится к России и какие позиции он разделяет — в материале РБК
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Сенат США 26 января утвердил 58-летнего Энтони Блинкена на пост госсекретаря, передает Reuters. В пользу его кандидатуры проголосовали 67 сенаторов, против — 11, госсекретарь утверждается простым большинством.

Неделю назад он выступил перед членами профильного комитета по иностранным делам сената и рассказал им о своих приоритетах на посту госсекретаря. Согласно процедуре, сначала члены комитета должны рекомендовать кандидата, а потом полный состав сената проголосовать за назначение.

Критика Путина

Энтони Блинкен называет российского президента Владимира Путина способным и умным политиком, но влияние России на международной арене считает негативным. По словам Блинкена, он слышал о Путине от членов американской администрации еще в 1990-х годах. Тогда Путин демонстрировал либеральные взгляды и был очень открытым в общении с США, утверждал будущий госсекретарь. «[Наши] люди ожидали, что он продолжит реформы, которые начались при Горбачеве и Ельцине, и что он продолжит интеграцию России и Запада», — говорил Блинкен в интервью телеканалу PBS. По его словам, мнение американских чиновников и дипломатов изменилось после возвращения Путина в кресло президента в 2012 году. По мнению Блинкена, постепенно Путин начал видеть «руку Вашингтона» за любыми революциями и проявлениями нестабильности и стал смотреть на отношения с США как на игру с нулевой суммой.

В ходе слушаний во вторник Блинкен назвал Россию одним из вызовов США и мировому порядку. Ранее он также обещал, что администрация Байдена будет противостоять России и сдерживать ее через санкции. «Президент Байден будет противостоять Путину и его агрессии <...>», — отметил он в интервью CBS. «Будет искать возможности заставить [Россию] нести издержки с помощью координированного подхода к санкциям, обличая коррупцию. Мы должны очень четко объяснить Путину, чем он рискует. При этом мы должны указать на преимущества, которые можно получить от торговли, инвестиций, места за столом переговоров», — указал Блинкен.

В 2014 году Блинкен назвал присоединение Крыма стратегической ошибкой Владимира Путина, так как это усилило давление на российский бюджет и привело к экономической изоляции Москвы. В частности, как указал Блинкен, санкции усугубили кризис в российской экономике и привели к оттоку иностранного капитала, из-за чего Кремль должен задуматься об изменении своей политики. В России неоднократно заявляли, что не собираются принимать политические решения под влиянием извне, и за минувшее с 2014 года время не пересмотрели политику на украинском направлении.

Приемный отец Блинкена — беженец, переживший холокост

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Самюэль Писар — известный юрист и советник президента Джона Кеннеди. Писар родился в Польше и был единственным из членов своей семьи, кто пережил вторжение нацистской армии и выжил в концентрационном лагере. Как рассказал Блинкен в ходе слушаний в сенате, его приемному отцу удалось спастись благодаря помощи американского солдата. Впоследствии Писар получил образование в Австралии, Америке и Франции. «Из своего укрытия он услышал звуки танка и вместо креста увидел пятиконечную звезду. Он подбежал к танку, и крышка люка отварилась, и на него взглянул солдат-афроамериканец. Он упал на колени и сказал единственные три слова, которые знал по-английски: «Господь, благослови Америку», — рассказал Блинкен о том, как его отчим был спасен. По словам политика, США должны действовать на международной арене в соответствии с гуманитарными ценностями.

Выступает за более жесткую позицию США на международной арене

Блинкен был сторонником вторжения США и их западных союзников в Ливию, которое привело к свержению режима Муаммара Каддафи и гибели ливийского лидера. Блинкен также считает, что Америка должна была проявлять больше активности в Сирии, и признает, что администрация Барака Обамы должны была действовать более уверенно во время гражданской войны в ближневосточной стране. Блинкен также считает «практически невозможным» сценарий примирения Вашингтона с правительством сирийского президента Башара Асада.

Имеет богатый опыт работы в правительстве

На госслужбу Блинкен пришел в 1993 году во время пребывания у власти администрации Билла Клинтона. Его первое место работы — Госдепартамент, где он был специальным помощником заместителя госсекретаря по делам Европы и Канады. В 1994–1998 годах был помощником президента и старшим директором департамента по подготовке выступлений и стратегическому планированию, в 1994–2001 годах — член Совета национальной безопасности. После прихода к власти команды Джорджа Буша-младшего Блинкен ушел на исследовательскую работу в Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). В 2002–2008 годах работал в аппарате сенатского комитета по международным делам, где большинство было у демократов и где он много работал с бывшим тогда сенатором Байденом. После победы Обамы Блинкен стал советником по национальной безопасности в офисе вице-президента, затем занял пост заместителя госсекретаря, которым в то время был Джон Керри.

Говорит по-французски

Блинкен уверенно говорит по-французски, так как провел часть детства в Париже. Новый госсекретарь считает европейские страны важным стратегическим партнером США и считает необходимым поддерживать с ними близкие отношения. Опыт жизни в Европе также привил Блинкену интерес к футболу, за которым он следит до сих пор.

Автор
Евгений Пудовкин
Тони Блинкен Конгресс США Джо Байден Россия - США
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