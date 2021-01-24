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Политика ,  
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Министр ФРГ заявила об угрозе судов из-за остановки «Северного поток-2»

Решение о строительстве газопровода «Северный поток-2» принималось давно, и если проект был бы остановлен, то это грозило бы судебными разбирательствами. Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце в интервью RND.

«Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами», — сказала министр.

Меркель назвала неуместными санкции США против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Ранее европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2». Поводом для ограничений является задержание и арест оппозиционера Алексея Навального.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что в Берлине считают санкции против «Северного потока-2» неуместными и рассчитывают, что с приходом новой администрации США отношения с Вашингтоном станут более конструктивными.

Строительство проекта «Северный поток-2» началось в мае 2018 года. Он предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

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