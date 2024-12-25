«Трансмашхолдинг», «Росатом» и Сергей Шишкарев создадут совместный бизнес

«Трансмашхолдинг» выкупит 1% у Сергея Шишкарева и станет его партнером, а также госкорпорации «Росатом» в группе «Дело». В 2025-м стороны консолидируют свои активы в логистике и создадут совместную компанию

Фото: delo-group.ru

Госкорпорация «Росатом», бизнесмен Сергей Шишкарев и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о консолидации принадлежащих им логистических активов и создании совместной компании, сообщили РБК стороны сделки. Целью объединения являются «формирование национального лидера транспортно-логистического рынка России и одного из ведущих игроков на рынке международной логистики, в том числе оператора новых международных транспортных и торговых коридоров».

На текущем этапе ТМХ выкупит 1% управляющей компании «Дело» у ее основателя и крупнейшего бенефициара Сергея Шишкарева. Доля госкорпорации «Росатом» в компании сохранится на уровне 49%. По завершении сделки ТМХ представит кандидата на должность гендиректора компании.

До конца 2025 года стороны планируют закрыть сделку по объединению всех своих логистических активов, определить бизнес-модель будущей компании и систему управления ей. Стороны рассчитывают в дальнейшем привлечь в капитал компании новых стратегических или институциональных инвесторов.

Сумму и другие условия сделки стороны не раскрывают.

Что такое «Дело»

Группа компаний «Дело» создана в 1993 году, изначально основной ее бизнес был сконцентрирован в Новороссийске, родном городе ее основателя — бизнесмена Сергея Шишкарева (125-е место в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $1 млрд в 2024 году).

В конце 2017 года группа вышла на федеральный уровень, купив 30,75% портового холдинга Global Ports у Transportation Investments Holding Ltd (холдинга «Н-Транс», доли в нем принадлежали Никите Мишину, Андрею Филатову, Константину Николаеву). Сумма сделки не раскрывалась, но, по данным Лондонской биржи, где торговался Global Port, этот пакет стоил $238 млн. На тот момент еще 30,75% портового холдинга принадлежали датскому конгломерату A.P. Moeller — Maersk A/S, по 9% контролировали Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited, в свободном обращении находились 20,5% акций. После начала военной операции на Украине, введения санкций странами Запада и продажи Maersk российской части бизнеса «Дело» консолидировало 100% акций Global Ports.

Значительным расширением бизнеса «Дела» стала покупка 50% плюс двух акций «Трансконтейнера» у РЖД в конце 2019 года. Группа обошла других претендентов на актив: Первую грузовую компанию (тогда принадлежала Владимиру Лисину) и «Енисей Капитал», которым частично владели Роман Абрамович и Александр Абрамов. На момент проведения аукциона 24,74% акций «Трансконтейнера» принадлежали «Енисей Капиталу», еще 24,84% — банку ВТБ. При этом «Енисей Капитал» и ВТБ перед аукционом заключили форвардный контракт, по которому банк должен был продать структуре Абрамовича и Абрамова свою долю после торгов, тогда компания консолидировала бы более 99% акций. Оставшиеся 0,42% торговались на московской бирже. «Дело» выиграло торги, заплатив за долю «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб. Из собственных средств группы было уплачено 25–30% стоимости актива, под оставшуюся часть кредит предоставил Сбербанк, рассказывал Шишкарев.

Вскоре после покупки «Трансконтейнера» 30% управляющей компании «Дело» через «Атомэнергопром» выкупила госкорпорация «Росатом». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП; госкорпорация стала инфраструктурным оператором проекта в 2018 году)». Впоследствии доля «Росатома» в управляющей компании выросла до 49%.

По итогам 2023 года выручка УК «Дело», по данным СПАРК, составила 41,4 млрд руб., чистая прибыль — 37,6 млрд руб.

Сейчас в портфеле «Дела» также компания «ДелоПортс» (владеет стивидорными терминалами по перевалке контейнеров и зерна в Новороссийском морском торговом порту), мультимодальный интегратор логистических услуг «Рускон», Сахалинское морское пароходство (SASCO, насчитывает 12 судов различного типа — от контейнеровозов до портового буксира). Компании группы контролируют девять морских (общей мощностью 3,9 млн TEU) и 47 наземных (3,7 млн TEU) терминалов, 41 тыс. фитинговых платформ (используются для перевозки контейнеров по железной дороге), следует из данных самого «Дела».

Как «Росатом» наращивал логистические активы

«Росатом» уже несколько лет наращивает портфель логистических активов. Кроме группы «Дело», в конце 2023 года по указу президента Владимира Путина в уставный капитал госкорпорации было передано 92,4% принадлежавших государству акций логистического гиганта FESCO. В начале того же года этот пакет по иску Генпрокуратуры был изъят у предыдущих собственников — Зиявудина Магомедова, Михаила Рабиновича и Андрея Северилова. Оставшиеся 7,5% находятся в свободном обращении.

Еще один логистический актив «Росатома» — ООО «Международная контейнерная логистика» (МКЛ), совместное предприятие с DP World из Объединенных Арабских Эмиратов. В МКЛ госкорпорация через «Атомэнергопром» и его дочернее ООО «Росатом Логистика» владеет 51%.

В сентябре 2024 года стало известно, что «Росатом» консолидирует все свои активы в логистике, включая проекты с группой «Дело», DP World и прочие, в единый логистический дивизион. Его (а также FESCO напрямую) возглавил Петр Иванов, в прошлом — замглавы Федеральной антимонопольной службы и топ-менеджер структур РЖД.

Чем известен ТМХ

ТМХ — крупнейший в России производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта. В структуре производства — пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы, двигатели и компоненты. Штаб-квартира компании находится в Москве, филиалы расположены в Египте, Белоруссии и Казахстане. ТМХ объединяет 16 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.

По итогам 2023 года выручка ТМХ составила 400 млрд руб., превысив результат прошлого года на 30%. Наибольший прирост продаж отмечался в сегменте техники для метро — 503 вагона различных моделей (на 37% больше, чем в 2022-м). Объем реализации электропоездов увеличился на 31% и составил 693 вагона, продажи пассажирских вагонов локомотивной тяги и вагонокомплектов выросли на 20%, до 957 единиц. Продажи локомотивов совокупно выросли на 11%, до 974 секций.

За три квартала 2024 года ТМХ увеличил чистую прибыль до 17 млрд руб. с 5,8 млрд руб. за тот же период 2023 года, говорится в бухгалтерском балансе компании на 30 сентября. Выручка за девять месяцев увеличилась с 90,9 млрд руб. до 102,8 млрд руб.