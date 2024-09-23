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Логистический бизнес «Росатома» возглавил экс-чиновник ФАС

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Эксклюзивы РБК
«Росатом» консолидирует все свои активы в логистике, включая проекты с ГК «Дело», DP World и прочие, в единый логистический дивизион. Его возглавит Петр Иванов, в прошлом — замглавы ФАС и топ-менеджер структур РЖД
Петр Иванов
Петр Иванов (Фото: Ольга Иванова / РБК)

О назначении Петра Иванова гендиректором «Росатом Логистика», РБК рассказал представитель госкорпорации. Эта компания (бывшее «Русатом Карго») стала новым единым логистическим дивизионом «Росатома», который будет осуществлять управление и координацию работы всех активов этого направления.

Ранее такой организации системы управления в структуре «Росатома» не было. Основная причина ее появления, как поясняет представитель госкорпорации, — «стратегическая важность логистических активов».

Чем известен новый топ-менеджер

Петр Иванов с января 2021-го до августа 2024-го занимал пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он курировал работу четырех управлений: регулирования транспорта и контроля закрытых закупок; регулирования связи и информационных технологий; контроля размещения государственного заказа, а также управление по борьбе с картелями. Отставку из службы инициировал сам Иванов, следовало из текста соответствующего распоряжения правительства.

До ФАС пять лет проработал в структурах РЖД: на должностях гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» (с января 2016 года по сентябрь 2020 года) и гендиректора АО «Скоростные магистрали» (с сентября 2020 года по январь 2021 года).

В 2013-2016 годах Иванов работал зампредседателя правительства Московской области, с 2006 по 2013 годы возглавлял ГУП «Мосгортранс», где с 1998 по 2005 год был замгендиректора (в 2005-2006 годы Иванов в течение года был замруководителя департамента транспорта и связи города Москвы).

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Какие логистические активы есть у «Росатома»

«Росатом» уже несколько лет наращивает портфель логистических активов. В 2019-ом структура госкорпорации стала совладельцем 30% ГК «Дело». Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП)». С 2018 года «Росатом» стал оператором по развитию инфраструктуры СМП, а в 2022-м получил статус единого оператора направления. Летом 2022-го «Росатом» увеличил свою долю в «Деле» за счет реализации опциона до 49%.

В конце 2023 года «Росатом» получил контроль над еще одним крупным логистическим активом. В ноябре того года Владимир Путин подписал указ, согласно которому принадлежавшие государству 92,4% акций «Дальневосточного морского пароходство» (ДВМП, головной актив FESCO) были переданы госкорпорации в качестве имущественного взноса в ее капитал. Эти акции были национализированы в январе того же 2023 года по решению Хамовнического суда Москвы после длительного корпоративного конфликта в FESCO. Эти доли ранее принадлежали Зиявудину Магомедову, Михаилу Рабиновичу, Андрею Северилову (двое последних стали акционерами компании в конце 2020 года, выкупив 23,8% и 26,5% соответственно у предыдущих партнеров Магомедова — американского фонда TPG и GHP Group Марка Гарбера). Зиявудин Магомедов и его брат Магомед в конце 2022 года осуждены приговором Мещанского суда на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого режима за создание преступного сообщества и хищения бюджетных средств. После передачи государственных акций «Росатому» Андрей Северилов, у которого была изъята их часть, оставался председателем совета директоров FESCO до лета 2024 года, когда совет директоров был переизбран. В сентябре Северилов заявил о полном выходе из FESCO и создании новой управляющей компании «А7 Холдинг», в которой он планирует консолидировать новые логистические активы, в том числе морские порты и железнодорожные терминалы.

Как уточнил РБК представитель госкорпорации, Иванов, помимо должности в «Росатом Логистика» возглавит и FESCO напрямую.

В октябре 2023-го у «Росатома» появился еще один партнер в логистическом бизнесе — арабский DP World: созданное сторонами совместное предприятие («Международная контейнерная логистика», в котором 51% — у структуры госкорпорации) займется развитием евроазиатской логистики и транзитных контейнерных перевозок по арктическому маршруту, включая создание контейнерной линии и портов-хабов для транзита грузов.

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