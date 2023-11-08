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В группе «Дело» и «Трансконтейнере» сменится руководство

Компании «Дело» и «Трансконтейнер» возглавят топ-менеджеры из «Росатома» и РЖД
Акционеры группы «Дело» договорились об изменениях в составе управления: ее возглавит топ-менеджер «Росатома», а ключевой актив — «Трансконтейнер» — выходец из обслуживающих РЖД структур
Екатерина Ляхова
Екатерина Ляхова (Фото: Газета «Страна Росатом» / Анастасия Барей)

Кадровые перестановки в транспортно-логистических компаниях будут заключаться в следующем:

  • гендиректором УК «Дело» (головная компания одноименной группы) вместо Дмитрия Панькова станет Екатерина Ляхова, последние 12 лет занимающая различные посты в управлении «Росатома» (текущая должность — директор по развитию бизнеса). Несмотря на назначение в «Дело», Ляхова сохраняет текущую должность в госкорпорации;
  • руководить «Трансконтейнером», крупнейшим контейнерным оператором России и одним из ключевых активов группы «Дело», вместо Виталия Евдокименко, который с сентября 2022-го занимает пост президента компании, будет Михаил Концерев — сейчас он возглавляет «Группу ВГС».

Об изменении в руководстве РБК рассказали акционеры группы — Сергей Шишкарев и госкорпорация «Росатом».

Шишкарев, которому принадлежит 51% группы «Дело», отметил, что текущий масштаб бизнеса компании требует качественно нового уровня компетенций, трансформации бизнес-процессов и повышения внутренней эффективности: «Сегодня группе необходим переход к централизованной, качественно и профессионально иной модели управления, которая позволит в полном объеме использовать уникальный потенциал транспортных активов как элементов единой системы для достижения максимальной синергии и формирования логистического интегратора, занимающего лидирующие позиции на евразийском пространстве, способного составить конкуренцию глобальным игрокам на мировом рынке».

Кирилл Комаров, первый замгендиректора «Росатома», в свою очередь отметил «стратегическую важность группы «Дело» в рамках реализации госкорпорацией национальных и отраслевых проектов, включая строительство АЭС в России и за рубежом, и решения логистических задач на Северном морском пути (СМП)».

Что известно про новых управленцев

Екатерина Ляхова окончила судебно-прокурорский факультет Уральской государственной юридической академии по cпециальности «юриспруденция», Высшую школу бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова (программа МВА), а также Антверпенскую школу менеджмента. С 2000 по 2007 год работала в структурах группы «Ренова» Виктора Вексельберга. В 2008–2009 годах возглавляла управляющую компанию аэропорта Кольцово. С 2010 года перешла на позицию вице-президента по корпоративному управлению ТВЭЛ, «дочки» «Росатома». С 2011 года занимала различные руководящие должности в структурах «Росатома», председатель совета директоров «Атомэнергопрома».

Михаил Концерев окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «управление материальными ресурсами», а также нидерландскую Высшую школу. Возглавлял Национальную медиа группу, работал в различных структурах «Росатома» — «Русатом Сервис» (гендиректор), Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (гендиректор), «Ураниум Уан Груп» (старший вице-президент). С 2019 года возглавляет ООО «Управляющая компания Группа ВГС» — она специализируется на управлении активами в сфере ремонта и технического обслуживания железнодорожного подвижного состава РЖД.

Как «Росатом» связан с группой «Дело» и ее активами

Основа бизнеса группы «Дело», которую основал Сергей Шишкарев в 1993 году, — стивидорные, контейнерные и железнодорожные активы. В ее портфеле девять морских терминалов мощностью 3,9 млн TEU (аналог 20-футового контейнера) в год, а также 47 железнодорожных контейнерных терминалов мощностью 3,7 млн TEU в год. Группе также принадлежат 13 морских судов, контейнерный парк вместимостью 234 тыс. TEU и 40 тыс. фитинговых платформ.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык

В ноябре 2019-го масштаб бизнеса группы резко увеличился — компания Шишкарева выиграла аукцион по покупке контрольного пакета «Трансконтейнера». Победитель предложил за него 60,3 млрд руб., что оказалось почти в два раза больше стартовой цены — 36,159 млрд руб.

Но уже спустя примерно месяц о вхождении в капитал самого «Дела» объявил «Росатом»: госкорпорация (покупателем выступила ее «дочка» — «Атомэнергопром») получила 30% бизнеса за 29,89 млрд руб. и опцион еще на 19%. Цель сделки, как объясняли тогда стороны, — развитие нового логистического направления и создание платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса: «Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия — Европа — Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП)». С 2018 года «Росатом» стал оператором по развитию инфраструктуры СМП, а в 2022-м получил статус единого оператора направления. Именно для развития СМП госкорпорации и потребовался специализированный логистический игрок. «Самостоятельно выстраивать это направление — это долго и дорого, поэтому вариант партнерства с компанией Шишкарева и стал приоритетным», — объясняли тогда мотивы сделки источники РБК.

В конце 2021-го Шишкарев говорил в интервью РБК, что партнерство дает госкорпорации «ровно то, ради чего он заходил». «Мы занимаемся перевозками грузов в интересах промышленных строек атомных объектов «Росатома» и готовы обеспечивать взаимодействие по перевозкам по СМП, хотя бы с точки зрения перевалки грузов на наших стивидорных активах», — сообщил он.

Опцион, позволивший увеличить долю в «Деле» до 49%, «Росатом» реализовал досрочно, уже летом 2022-го. «Важность создания СМП резко повысилась на фоне специальной военной операции, поскольку стоит задача как можно быстрее перенаправить на это направление большую часть грузов. Поэтому госкорпорации было важно увеличить свою роль в ключевом активе для реализации проекта», — говорил РБК источник, знакомый с причинами сделки.

В сентябре этого года Шишкарев в кулуарах Восточного экономического форума упомянул в беседе с журналистами, что с августа госкорпорация занимает уже половину мест в совете директоров транспортной группы (пост председателя остался за бизнесменом). «Мы меняем структуру совета директоров на равное участие с двух сторон, — отметил Шишкарев. — Мы договорились, за что я очень благодарен, о более активном участии «Росатома» в управлении компанией. Я сам, как акционер, на это пошел», — добавил он.

Как будет работать СМП

Как анонсировала в 2019 году госкорпорация, компания намерена создать транзитную инфраструктуру в границах коридора за $7 млрд. Предполагалось формирование и нового перевозчика с оборотом $5,6 млрд на пике начиная с 2026 года, а также запуск контейнерной линии на маршруте мощностью 30 млн т к 2028 году. Потребность во флоте ледового класса для перевозки целевого объема контейнерных грузов через СМП госкорпорация оценивала в 33 единицы, а инвестиции в их строительство — на уровне $5,8 млрд. По состоянию на октябрь 2024 года на СМП работает 30 единиц флота ледового класса, еще 34 строятся, сказал на встрече с журналистами специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. К 2030 году госкорпорация планирует поставить на маршрут порядка 100 судов. По итогам 2018 года грузооборот СМП вырос вдвое по отношению к предыдущему году и составил 20,2 млн т. В октябре 2023-го у «Росатома» появился еще один партнер в проекте — арабский DP World: созданное сторонами совместное предприятие займется развитием евроазиатской логистики и транзитных контейнерных перевозок по арктическому маршруту, включая создание контейнерной линии и портов-хабов для транзита грузов.

Согласно стратегии развития СМП, утвержденной правительством в августе 2022 года, грузооборот коридора в 2024 году должен достичь 80 млн т, в 2030-м — 150 млн т, в 2035-м — 220 млн т. Цель «Росатома» — реализация конкурентного преимущества СМП относительно Южного морского пути через Суэцкий канал: расстояние по северному маршруту на 40% короче, время доставки грузов на 20–30% меньше в зависимости от ледовых и погодных условий, а также сопоставимая себестоимость и возможность ее оптимизации при использовании атомных ледоколов.

Екатерина Ляхова — РБК: «Важно повышение стоимости компании»

— Какие задачи перед вами поставили акционеры?

— За короткий период группа «Дело» стала настолько масштабной, что требуется переход на единые стандарты работы всех субхолдингов, внутреннюю кооперацию и поиск синергий между текущими бизнесами. Основная задача на сегодняшнем этапе — решение национальных задач в логистике, формирование новых маршрутов и комплексной «бесшовной» мультимодальной услуги. Кроме того, для любого бизнеса и ее акционеров важно повышение стоимости компании и ее эффективности.

В ближайший год компанию ждут внутренние трансформационные процессы, поддерживаемые акционерами, которые и должны позволить достичь поставленных задач.

— Будут ли еще какие-то кадровые изменения?

— Недавно акционеры завершили аудит управленческой команды всей группы, по итогам которого сделаны выводы, что текущая команда — хорошо сработавшаяся, эффективная и нацеленная на рост и развитие. Если какие-то изменения и будут, то совсем небольшие, направленные на усиление дополнительными компетенциями.

— Планирует ли «Росатом» и дальше увеличивать свою долю в капитале «Дела» или в структуре управления?

— Обновленный корпоративный договор предусматривает равное участие обоих акционеров в управлении компанией. Текущих опционов у «Росатома» нет, а дальнейшее развитие будет зависеть от выбранной акционерами стратегии.

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