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Бизнес ,  
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«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на ₽4,7 млрд

Суть претензий в исковом заявлении не указана
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», следует из картотеки арбитражного суда. РКЦ специализируется на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

Сумма исковых претензий превышает 4,7 млрд руб. Суть их в карточке дела не указана, иск к рассмотрению пока не принят.

РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году
Технологии и медиа

В прошлом году Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с РКЦ «Прогресс» 2,15 млрд руб. В июле этого года суд частично удовлетворил иск Минобороны: в пользу истца было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов.

В декабре Минторг США включил РКЦ «Прогресс» в санкционный список из-за сотрудничества с военными. В него также попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) — головной научный институт «Роскосмоса».

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился ограничениям, введенным против РКЦ «Прогресс».Он отметил, что с помощью ракет предприятия идет доставка астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

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В сентябре РКЦ «Прогресс» выиграл конкурс на создание проекта ракеты-носителя «Амур-СПГ». Тендер предполагает создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» среднего класса на сжиженном природном газе. Стоимость контракта составляет 407 млн руб.

Автор
Анастасия Батманова
Роскосмос «Союз-2.1а»
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