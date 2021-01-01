«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на ₽4,7 млрд

Суть претензий в исковом заявлении не указана

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», следует из картотеки арбитражного суда. РКЦ специализируется на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

Сумма исковых претензий превышает 4,7 млрд руб. Суть их в карточке дела не указана, иск к рассмотрению пока не принят.

В прошлом году Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с РКЦ «Прогресс» 2,15 млрд руб. В июле этого года суд частично удовлетворил иск Минобороны: в пользу истца было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов.

В декабре Минторг США включил РКЦ «Прогресс» в санкционный список из-за сотрудничества с военными. В него также попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) — головной научный институт «Роскосмоса».